「雨馬」掀起打卡潮！水舞光影+台北101同框　行動劇限定演出

▲「雨馬」前進國父紀念館，跟101大樓同框掀起打卡潮。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

客委會與紙風車劇團合製《雨馬》前進國父紀念館，帶來行動劇與靜態展示，掀起一陣「雨馬」打卡潮！10公尺高巨型裝置，結合水舞、動態光影，還有跟台北101大樓背景同框，成為台北期間限定景觀，靜態展示至晚間8點，而行動劇也在今（27）日與明28日限定演出。

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▲▼「雨馬」前進國父紀念館掀起圍觀、打卡潮。（圖／紙風車劇團提供）

《雨馬》近日前進國父紀念館中山公園噴水池前廣場，以展示暨行動劇方式演出，這座10公尺高、重達7噸的巨型移動裝置，是台灣劇場界近10年來最大的行動藝術裝置，象徵帶著彩虹希望與祝福，不少散步民眾、大小朋友受到「雨馬」藍色繁花與彩虹色彩吸引，紛紛拿起手機打卡拍照。

▲▼「雨馬」前進國父紀念館演出行動劇。（圖／紙風車劇團提供）

除了午後的行動劇，紙風車劇團表示，晚間龐然大物的風貌更是別有洞天，「雨馬」點頭及噴煙震撼的問候，搭配國父紀念館中山公園噴水池整點水舞，加上燈光四色、音樂，視覺與聽覺雙效呈現，結合民眾嘖嘖稱奇的讚嘆聲與歡樂聲，現場有如小型歌舞劇一般。

▲▼晚間的「雨馬」別有洞天。（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）



「雨馬」與水舞、台北101大樓背景一同展現，這期間限定的夜間新景觀，讓不少民眾興奮，還有小朋友追著雨馬的動態光影奔跑，紙風車劇團更在現場為觀眾們找好最佳拍攝景點。靜態展示自即日起至28日佇立在國父紀念館中山公園噴水池前，時間為上午10點至晚上8點。

而《雨馬》行動劇於3月27日、28日同場地演出，防疫期間配合相關規定，演出採實聯制並限制入場人數，觀眾可提早至現場排隊，沒有排到的觀眾們仍可至廣場外欣賞。

▲紙風車劇團「雨馬」位於國父紀念館展示。（圖／高修民攝影／紙風車劇團提供）

「雨馬」靜態展示

即日起~3/28(日)

時間：10:00-20:00

地點：國父紀念館中山公園噴水池前廣場



《雨馬》行動劇

3/27(六)~3/28(日)

13:30、15:00、16:30 (演出時間依現場公告為主)

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