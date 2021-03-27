陸網投票「Nike打5折買不買？」　45%人都喊買「不道歉也沒差」

▲網友在虎撲舉辦投票，結果顯示近半數的人只要Nike推出大降價，就算沒道歉也願意購買。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

Nike、Adidas、Converse等國際品牌因拒用新疆棉被大陸網友抵制，但大陸運動論壇「虎撲」的一項網路投票卻顯示，就算Nike不道歉，只要推出超過5折大降價，有45.1%的人都願意買單。該項投票結果被許多大陸網友大罵「沒骨氣」，但也有人分析，由於虎撲是運動論壇，瀏覽的網友大多是喜愛運動的，最多只能代表運動愛好者的想法，與大眾想法還是有落差。

該項投票由網友在「虎撲」論壇發起，內容提到「過段時間後，耐克（Nike）不道歉，比如2000多元的跑鞋，幾百元賣，你們還買不買？」

投票結果顯示，總共7384名投票者中，投給「買」的人有3332名（45.1%）、投給「不買」的人有2788名（37.8%）、投給「到時再說」的人有1264名（17.1%）。

▼北京Nike門市。（圖／記者陳政錄攝）



該項投票在微博上引起很大討論，大部分人都認為這個結果「太沒骨氣」，且由於虎撲論壇上大多是喜愛運動的男性網友，留言還演變成「男女大戰」，一堆女網友大罵，「虎撲的男人都是『跪族』，會有這樣的結果不意外。」「NBA那時就知道了，這些男的只會跪。」「這就是我們國家的男人嗎？垃圾。」「中國的男人現在還能站起來走路嗎？」

此外，也有大陸媒體注意到，NIKE於26日舉辦「折扣好貨立即選購」活動，開賣前就有34.6萬人預約，開賣之後更是瞬間被掃蕩一空，令許多大陸網友懷疑「真的有人在抵制嗎？還是只是隨便喊喊，看見折扣就忘了。」