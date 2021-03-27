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拜登致電英相強生　籲發起「民主版一帶一路」對抗中國

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲ 拜登宇英相強生通電話。（圖／路透）

文／中央社德拉瓦州新堡26日綜合外電報導

美國總統拜登表示，他今天與英相強生（Boris Johnson）通話時建議，民主國家應有一套基礎建設計畫來對抗中國「一帶一路」計畫。

拜登告訴媒體：「我建議我們基本上應該要有一套類似計畫，由民主國家推動，來協助世界上一些需要幫助的實體。」

路透社報導，中國「一帶一路」（BRI）倡議是中國國家主席習近平2013年啟動的耗資數以兆計美元基礎建設計畫，內容包含一些發展與投資計畫，讓中國勢力由東亞延伸到歐洲。由於一帶一路能讓北京大規模擴張經濟與政治影響力，引起美國與其他地區關注。

拜登於昨天上任後首次海內外記者會裡表示，他會防止中國超越美國成為世界頭號強權，也矢言大量投資以確保美國在與中國競爭時的優勢。

拜登準備下週公布一項數兆美元的計畫，要讓美國國內基礎建設升級。他昨天表示，基建計畫將確保美國增加投資於前瞻性新技術，諸如量子運算、人工智慧和生化科技等。

雖然提出關切並試圖鼓勵民間海外投資以對抗一帶一路，但華府至今尚未能讓其他國家相信，美國能拿得出有別北京「一帶一路」的另類選擇。

目前有超過100個國家已與中國簽署一帶一路合作協議，包含鐵路、港口、高速公路與其他基礎設施。根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的資料庫，到去年年中為止，與一帶一路有關的計畫多達2600 多項，計達3.7兆美元。（譯者：紀錦玲／核稿：陳亦偉）

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