美國看不下去！長榮貨輪「卡死」全球物流　海軍專家出手救援

記者葉睿涵／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺至今，導致雙向貨輪都無法動彈，也嚴重影響全球物流運輸。美國透露，該國駐中東的海軍計劃在27日，派遣專家前往蘇伊士運河，以解決目前的僵局。

▲美國將在27日派遣專家到蘇伊士運河，以協助長賜號脫困。（圖／路透）

據CNN報導，美國2名官員透露，該國駐中東的海軍計劃最快在當地時間27日，派遣疏通專家前往蘇伊士運河評估現狀，並向當局提供建議，以解決蘇伊士運河目前的僵局。美國官員表示，拜登政府密切關注運河的情況，因此在與埃及進行對話後，他們決定伸出援手。

埃及政府已同意美國的計劃。蘇伊士運河管理局（SCA）26日發布聲明指出，他們正在努力，協助擱淺的貨輪脫困，SCA非常重視美國的貢獻，並期待與之合作。SCA在聲明中也對美國與各方所提供的援助表示「衷心感謝」。

當局必須挖出1萬5千至2萬立方公尺的淤砂，才能使其深度恢復12至16公尺，讓貨輪重新浮動。在長賜號將這條世界上最繁忙的水路之一堵住後，當局已積極進行搶救，並派出2艘挖泥船、9艘拖船和4台挖掘機展開救援。

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