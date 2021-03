美國看不下去！長榮貨輪「卡死」全球物流　海軍專家出手救援

記者葉睿涵/綜合報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)23日在蘇伊士運河擱淺至今,導致雙向貨輪都無法動彈,也嚴重影響全球物流運輸。美國透露,該國駐中東的海軍計劃在27日,派遣專家前往蘇伊士運河,以解決目前的僵局。

▲美國將在27日派遣專家到蘇伊士運河,以協助長賜號脫困。(圖/路透)

據CNN報導,美國2名官員透露,該國駐中東的海軍計劃最快在當地時間27日,派遣疏通專家前往蘇伊士運河評估現狀,並向當局提供建議,以解決蘇伊士運河目前的僵局。美國官員表示,拜登政府密切關注運河的情況,因此在與埃及進行對話後,他們決定伸出援手。

The Suez Canal Authority Values Offers of International Aid in the Floatation of the Grounding Container Vesselhttps://t.co/s4yMR5AIHB#maritime #egypt #suez #canal #maritimafrica #ship pic.twitter.com/BT5D5xQktE