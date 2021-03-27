　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

▲▼Clearview AI在網路上蒐集達30億張人臉，進行臉部數據分析。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

▲Clearview AI在網路上蒐集達30億張人臉，進行臉部數據分析。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

記者羅翊宬／綜合報導

前陣子臉書等社群網站上，風靡著各種關於「人臉」的小遊戲，使用者將自己的照片上傳，可以獲得預測自己變老以後的照片，不過有資安專家警告，此舉恐怕造成隱私與個資外洩。美國一間科技公司Clearview AI就有著一座蒐集30億張人臉的龐大資料庫，雖政府執法單位常倚賴其技術偵破案件，但卻也已引發外界質疑。

根據外媒報導，加拿大政府於2月宣布，要針對Clearview AI展開偵查，因為其透過人臉辨識技術，在各大社群網站上蒐集30億張人臉，並提供給48個執法單位使用，有好幾間科技公司知情後，要求Clearview AI刪除從社交媒體中蒐集而來的所有臉部數據。

而加州更有4個公民團體指控，表示Clearview AI未經使用者同意便透過自動掃描等技術蒐集30億張人臉，之後利用眼睛、鼻子大小等五官臉部特徵，建立起龐大的「臉紋」資料庫。

►Clearview AI與美國移民海關局簽下658萬訂單　但仍面臨觸犯隱私指控

▲▼Clearview AI在網路上蒐集達30億張人臉，進行臉部數據分析。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

▲不少執法單位與私人機構皆倚賴Clearview AI提供的技術與資料庫。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

其實，美國政府有許多執法單位非常倚賴Clearview AI的人臉辨識技術！根據美媒《華盛頓郵報》，美國移民與海關執法局（ICE）曾於2020年8月與該公司簽署一份任務技術、價值達22萬4千美元的合約，而Clearview AI的執行長也曾在聲明表示，已與ICE的轄下機關國土安全調查局（HSI）達成協議，將技術用於兒童剝削的部門並進行刑事調查，避免兒童受到性虐待、性剝削。

另外，《紐約時報》也曾一連串發表專題，探討Clearview AI如何利用自身技術協助警方或政府破案！在最新一期的專題「你的臉不是你自己的」（Your Face Is Not Your Own），就記載著一名兒童性侵犯遭警方辨識、成功逮捕的過程。

報導指出，美國國土安全部（DHS）的調查人員於2019年5月，無意間從Yahoo來自敘利亞的用戶收到女童慘遭性侵的相片，其中相片內的性侵犯為一名蓄著山羊鬍的白人男子，雖眼睛直視鏡頭，不過相片畫素實在太低，不但看起來模糊、且拍攝角度傾斜，使得調查人員在辨識該名男子的身分時陷入困境。

於是，美國國土安全部將照片發布給全國調查兒童性犯罪的探員，一名來自紐約的女探員使用Clearview AI的App搜尋，意外找到一張來自Instagram的相片，該張相片顯示場景為健身博覽會，一對身材壯碩的男女模特兒秀出肌肉，不過身後站在攤位後方的男子，卻意外與美國國土安全部發佈照片的男子意外相似。

▲▼美國情蒐機構探員利用App，竟意外找到性侵犯的身分與下落。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

▲美國情蒐機構探員利用App，竟意外找到性侵犯的身分與下落。（圖／翻攝自Clearview AI官網）

探員在找到該間健身營養品公司後，得知站在攤位後方的該名男子為住在拉斯維加斯的36歲阿根廷裔男子維奧拉（Andres Rafael Viola），在找到他在臉書上的公開帳號後，竟然在相簿內發現性侵相片內出現的房間，其中甚至有被害女童的相片。

警方在短短1個月內找到維奧拉位於拉斯維加斯的住處，並在住處內的電子設備發現350個性侵兒童的影像，最後維奧拉被判處35年有期徒刑。

美國國土安全部得意表示，沒有Clearview AI龐大臉部資料庫的分析與協助，根本無法在短時間內破獲這起高達數百名兒童受害的性侵案。

不過，Google、Youtube、臉書、推特、Venmo等社群網站與平台知情後，反而指控Clearview AI違反使用條款，要求其不得再使用其所提供的數據當做臉部分析的資料，但卻屢次宣告失敗。

►印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神曬太陽防疫：傷牛恐業力引爆

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後仍被出征
衛生紙原料全被卡！長榮貨輪害物流打結　專家：4月更糟
蘋果釋出iOS 14.2.2「重大安全性更新」　防Safar
台灣不親中最紅的藝人是誰？　PTT狂點名「這個女巨星」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態少年闖屋性侵直播！30歲少婦慘遭3人輪姦...破壞家具還求抖內

拜登致電英相強生　籲發起「民主版一帶一路」對抗中國

「猛揮球棒」毆死5歲兒　冷血父下秒平靜自首：我剛殺死我兒子…

咖啡、衛生紙原料全被卡！長榮貨輪害物流打結　專家曝「4月更糟」

中國棉花出口佔全球26％！若國際抵制「新疆棉」　恐損失百億外匯

砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

惡老闆欠薪快半年！他竟收到「9萬枚沾油硬幣」　每晚慘加班洗錢

長榮貨輪最新「救援影片」曝！挖泥船強力吸淤　9艘拖船夜間上陣

緬甸政變328死…民眾號召再上街！　軍方警告：會從「頭部」射殺

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

變態少年闖屋性侵直播！30歲少婦慘遭3人輪姦...破壞家具還求抖內

拜登致電英相強生　籲發起「民主版一帶一路」對抗中國

「猛揮球棒」毆死5歲兒　冷血父下秒平靜自首：我剛殺死我兒子…

咖啡、衛生紙原料全被卡！長榮貨輪害物流打結　專家曝「4月更糟」

中國棉花出口佔全球26％！若國際抵制「新疆棉」　恐損失百億外匯

砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

惡老闆欠薪快半年！他竟收到「9萬枚沾油硬幣」　每晚慘加班洗錢

長榮貨輪最新「救援影片」曝！挖泥船強力吸淤　9艘拖船夜間上陣

緬甸政變328死…民眾號召再上街！　軍方警告：會從「頭部」射殺

陳冠宇先發吸近百人簽名　球迷熱情應援：5隊球迷都來看你了

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相：超可惡

特斯拉新車「觸控螢幕換檔」壞了怎辦？馬斯克：這功能用過回不去

5分鐘影片花1個月！《匠人魂》導演曝心聲：平凡故事被看見很值得

連假台北衝宜蘭百元有找！搭台灣好行「客運票買4送1」再折200元

百貨業母親節檔期提前開跑 「美人節」造市提升業績上看二成

2021梵克雅寶、Boucheron新款訂婚鑽戒與結婚對戒　售價一次看

周孝安甜曬「夫妻合照」！放閃「象迷娘」陳天仁：我的太太

春季聯賽／陳冠宇滿意球速檢討變化球　備戰中職每週1次先發

變態少年闖屋性侵直播！30歲少婦慘遭3人輪姦...破壞家具還求抖內

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

女地鐵醉倒　慘遭鼠「撿屍」狂鑽

男偷女大生按摩棒！半年後再訪變2支

長榮貨輪「最新衛星照」曝光！小拖船圍繞

小鮮肉退流行！單身更愛大叔性伴侶

美國看不下去了！派海軍專家出手救援

騎士油門一拜鑽過車縫　一回眸下秒被卡車輾斃

長賜輪航跡曝光　擱淺前還在畫鵰

淫校醫性侵710人　南加大賠305億

天生「倒頭男」被判活不過1天！現已44歲

長榮貨輪卡蘇伊士運河已完成87%挖沙　土耳其伸援

更多熱門

相關新聞

他向惡老闆追討工資！竟收到9萬枚「油漬硬幣」

他向惡老闆追討工資！竟收到9萬枚「油漬硬幣」

美國喬治亞州一名男子2020年11 月離職之後，公司一直積欠他大筆工資，數次催討之下，直到3月初還剩915美元（約新台幣2萬6200元）尚未支付，沒想到，男子日前竟然收到堆疊成丘的一分美元硬幣，而且上面全都是油漬，前雇主甚至留下寫有不雅字眼的紙條，讓男子相當傻眼。

美國看不下去了！派海軍專家出手救援

美國看不下去了！派海軍專家出手救援

淫校醫性侵710人　南加大賠305億

淫校醫性侵710人　南加大賠305億

抓包男友劈腿…她浴室留秘密紙條狠報復！

抓包男友劈腿…她浴室留秘密紙條狠報復！

菅義偉4月訪美　將邀拜登出席東京奧運

菅義偉4月訪美　將邀拜登出席東京奧運

關鍵字：

北美要聞Clearview AI人臉辨識性侵犯兒童性侵維奧拉阿根廷裔資安

讀者迴響

熱門新聞

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

鳳梨被女網友嗆「台客」

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面