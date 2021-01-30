台科大打造「地震模擬振動台」　培育工程人才研發隔減震設備

▲台科大打造地震模擬振動台，提供大學部和研究所課程實作、師生研究使用。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

培育地震工程人才！台科大營建系地震模擬振動台重新活化啟用，打造全台校園唯一以靜液壓軸承的地震模擬振動台，摩擦力更小、震波更穩，提供大學部和研究所課程實作、師生研究使用，並且滿足業界隔減震設備測試與研發的需求，促進國內地震工程技術的發展。



台灣位於地震帶，地震模擬振動台是地震工程研究中最重要試驗設備之一，台科大營建系透過教育部加強實作的經費補助，將既有的振動台重新活化，並且額外設置4個教學用小型振動台，配合「營建工程初階設計與實作」、「結構動力學」、「耐震設計」、「結構控制」、「土壤動力學」等課程訓練，提升學習成效與競爭力，未來也計畫舉行國際競賽和暑期課程，吸引新南向國家學生參加，培育國際隔減震工程人才。

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▲台科大營建系副教授陳沛清（右）指導學生控制地震模擬振動台。（圖／台灣科技大學提供）



台科大指出，地震模擬振動台是全台校園唯一使用靜液壓軸承的振動台，有別於線性滑軌，台科大的振動台摩擦力更小，控制性能更佳，震波也更穩。台科大振動台長寬各為3公尺，最大荷重10公噸，無承重時最大加速度是3.2G，最快速度則可達每秒80公分，具優異的表現性能。

台科大營建系副教授陳沛清表示，營建系學生在結構相關訓練課程上比較難實際在課堂上徹底了解與體會振動對結構的影響，透過設置地震模擬振動台，幫助了解真實地震下結構體的受震行為，特別的是，以往學生只能做靜態的承重測試，現在不僅可以透過振動台做不同的動態耐震測試，也能實地觀察物理現象、量測結構反應，讓學習不再枯燥，更容易理解和驗證。

▲台科大營建系地震模擬振動台重新活化啟用，打造全台校園唯一以油壓控制的地震模擬振動台。（圖／台灣科技大學提供）



陳沛清說明，地震模擬振動台除了在教學上使用，也是重要的研究和產學合作的設備，可用於減震的測試和研發。舉凡晶圓廠、面板廠、光電產品等科技廠房的精密機械與重要設備，一旦於地震中受損，將造成嚴重的災害和經濟損失，因應業界龐大的隔減震設備測試與研發需求，台科大的地震模擬振動台，已與國家地震中心簽訂協力實驗室合作備忘錄，能夠協助業界進行測試和研發，不但讓學生與業界接軌，也加強台科大與產業之鏈結，提升產學合作的強度。

▲台科大地震模擬振動台啟用，（圖左起）國震中心主任黃世建、台科大校長廖慶榮、營建系主任楊亦東、台科大新任校長顏家鈺、前任校長陳希舜出席見證。（圖／台灣科技大學提供）

建系碩二學生賴魁星，開始學習使用台科大的地震模擬振動台，他正在進行人工智慧振動台控制研究，希望透過新的控制方法，運用AI人工智慧進行大量的實驗蒐集數據資料，訓練模型後，再以數位的方式與振動台溝通，藉此改善振動台的性能，提高穩定性。



賴魁星說，以前做實驗必須跑到國家地震中心，但是現在學校裡面就有高端設備，實驗可以更有效率，且台科大的振動台可以進行低加速度實驗，這是很獨特的地方，以後在學校就能完成高敏感的振動實驗，對學生來說不論是課程學習或是研究實驗都方便很多。

