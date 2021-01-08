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教長輩繪畫、製作色彩唱盤　台科大學生用藝術陪伴年長者

▲▼ 台科大學生用藝術陪伴年長者 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大醫工所教授許昕團隊，開發穿戴式量測裝置，為長者進行慢性疾病早期偵測與療效之非侵入式即時評估。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大設計系團隊前進社區樂齡中心和長老教會，為高齡年長者安排為期八週的藝術課程，由台科大學生擔任課程老師，帶領長輩們動手繪畫、創作音樂，鼓勵年長者學習新事物，促進心智活動與人際活動，同時提升自信心。

此計畫由台科大設計系副教授董芳武，帶領台科大師生組成服務團隊，以台北和平長老教會、新北雙連樂齡健康活力中心為聚點，除了設計藝術創作課程，還結合了醫學工程研究所許昕教授團隊，開發穿戴式量測裝置，以脈波量測分析方式，為長者進行慢性疾病早期偵測與療效之非侵入式即時評估。

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▲▼ 台科大學生用藝術陪伴年長者 。（圖／台灣科技大學提供）

▲長輩們體驗由台科大團隊打造的「色彩唱盤機」，能夠感應唱盤上的顏色，播放出不同顏色對應的聲音。（圖／台灣科技大學提供）

計畫主持人董芳武表示，老化是無可避免的全球性趨勢，高齡社會照護議題更是不容忽視，台科大透過創意老化，以藝術介入，結合跨系所力量開發簡易操作的輔具，降低年長者的創作門檻，藉由音樂和色彩刺激長者的視聽，保持大腦高功能運作，也訓練手部肌肉靈活度，盼能達到延緩老化、預防失智。

為期八週的藝術課程，引導長者利用不同媒材進行創作，包含壓克力自畫像、古早童玩作畫、水墨畫、碎紙拼貼畫、聽音樂繪顏色，同時在創作過程中回憶自身生命經驗，透過創作認識自己，分享獨一無二的生命故事。

▲▼ 台科大學生用藝術陪伴年長者 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系團隊前進社區樂齡中心和長老教會，為高齡年長者安排為期八週的藝術課程。（圖／台灣科技大學提供）

特別的是，台科大跨領域團隊特別打造可以偵測顏色的「色彩唱盤機」，能夠感應唱盤上的顏色，播放出不同顏色對應的聲音，讓長者可以依照色彩的特性，暖色系的聲音較高亢，冷色系則較為低沉，自由組合創作音樂，這項課程設計也獲得今年聯發科技「數位社會創新競賽」的優等獎肯定。

參與課程的張奶奶說，所有課程都是腦、手併用，非常好玩！而且剛開始大家對藝術創作都沒有自信，還好有台科大同學們耐心地教學示範，最後完成漂亮的作品，對銀髮族來說很有成就感，也更肯定自己的能力，上課真的學習到很多東西，現在大家都覺得自己是畫家了，甚至回家後還有東西可以教孫子呢。

▲▼ 台科大學生用藝術陪伴年長者 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大團隊引導長者利用不同媒材進行藝術創作。（圖／台灣科技大學提供）

負責課程規劃與教學的台科大設計所應屆畢業生邱韋如表示，設計出適合長者的課程內容，以及怎麼和長輩互動，對她來說是最有挑戰性的，學會利用鼓勵的方式引導長輩學習新事物，並且視課程狀況因應長輩的需求即時做出調整，在一次次的相處互動中，和長輩們也建立了溫暖的情誼。

機械所學生戴昕楷負責「色彩唱盤機」的軟體開發與配線，整合軟硬體讓機器能更準確地探測顏色。戴昕楷說，最困難的是要在現有的硬體架構下找到最穩定的演算法，而且原先對機電領域比較不熟悉，透過這件作品累積更多關於供電、控制晶片、電子零件整合的實作經驗。

ㄒ

▲台科大學生擔任課程老師，帶領長輩們動手繪畫、創作音樂，鼓勵年長者學習新事物。（圖／台灣科技大學提供）
 

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