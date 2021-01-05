專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

▲台科大化工系黃炳照教授（前排左1）榮獲德國「宏博研究獎」。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大化工系教授黃炳照榮獲德國「宏博研究獎」 (Humboldt Research Award)，宏博研究獎是頒贈給外國學者的最高榮譽，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，共有54位諾貝爾獎曾獲得此獎項，台灣曾獲獎者包括前中研院院長翁啟惠及院士李德財、吳德財、吳茂昆、劉國平、賀曾樸、李遠鵬等人。

台科大表示，黃炳照學術專長主要為創新奈米結構能源材料之研發，包括鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池之奈米結構能源材料等。他的研發受到國際電池產業關注，他透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作的細節狀況，臨場光譜技術對於電池材料的開發，對鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池的未來發展都有重大影響。

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▲黃炳照精研究如何進電池效能，透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作的細節狀況。（圖／台灣科技大學提供）

「宏博研究獎」每年以推薦提名方式，甄選全球約百位的傑出學者，獲選者可獲獎金六萬歐元分次停留德國從事研究，以其研究強項與德國學者共同實踐為期一年的研究計劃，多年來該基金會結合已130多國，各項宏博獎項成為德國與國際學術界深度交流的最佳平台。

黃炳照提到，多年前開始即與德國從事台德電池跨國研究計畫，合作研發鋰電池的材料，期望發展高能材料，提升電池壽命與安全性。黃炳照說，電池研發有很多挑戰性，透過臨場同步觀察，能理解電池的運作機制是重要關鍵，也期望未來研究能將電池能量密度提高，使材料使用更少、降低成本，能便宜生產並兼顧高安全性。

▲黃炳照獲德國宏博研究獎最高榮譽，以及教育部終身榮譽國家講座。（圖／台灣科技大學提供）

除了獲得宏博研究獎最高榮譽，黃炳照亦榮獲教育部第24屆國家講座主持人，黃炳照於106年第一次在工程及應用學科類獲得國家講座主持人，於今年第二度獲獎，成為教育部終生榮譽國家講座主持人。

黃炳照說，能樂於投入研究工作，是在高三及博士班時，就有機會受吳大猶院士和李遠哲院士普通物理與化學動力課程的啟發，當時院士們實際指導動量守能、分子碰撞的能量守恆，讓他大開眼界，也對研究充滿好奇和熱情。

黃炳照表示，這一路研究的過程，要感謝的人很多，在成大就學時期受恩師周澤川的照顧，也很感謝在台科大擔任教職初期，就能有研究的第一桶金，台科大當時投入的設備讓年輕教授的他能有所發揮。黃炳照一直以來非常感謝台科大提供的資源和家人的支持，也期望自己的研究能讓電池技術開發更進步，並希望自己的研究路程也可以啟發有興趣的學生們投入科學研究工作。

