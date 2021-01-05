　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

▲▼ 台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大化工系黃炳照教授（前排左1）榮獲德國「宏博研究獎」。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大化工系教授黃炳照榮獲德國「宏博研究獎」 (Humboldt Research Award)，宏博研究獎是頒贈給外國學者的最高榮譽，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，共有54位諾貝爾獎曾獲得此獎項，台灣曾獲獎者包括前中研院院長翁啟惠及院士李德財、吳德財、吳茂昆、劉國平、賀曾樸、李遠鵬等人。

台科大表示，黃炳照學術專長主要為創新奈米結構能源材料之研發，包括鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池之奈米結構能源材料等。他的研發受到國際電池產業關注，他透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作的細節狀況，臨場光譜技術對於電池材料的開發，對鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池的未來發展都有重大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲黃炳照精研究如何進電池效能，透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作的細節狀況。（圖／台灣科技大學提供）

「宏博研究獎」每年以推薦提名方式，甄選全球約百位的傑出學者，獲選者可獲獎金六萬歐元分次停留德國從事研究，以其研究強項與德國學者共同實踐為期一年的研究計劃，多年來該基金會結合已130多國，各項宏博獎項成為德國與國際學術界深度交流的最佳平台。

黃炳照提到，多年前開始即與德國從事台德電池跨國研究計畫，合作研發鋰電池的材料，期望發展高能材料，提升電池壽命與安全性。黃炳照說，電池研發有很多挑戰性，透過臨場同步觀察，能理解電池的運作機制是重要關鍵，也期望未來研究能將電池能量密度提高，使材料使用更少、降低成本，能便宜生產並兼顧高安全性。

▲▼ 台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲黃炳照獲德國宏博研究獎最高榮譽，以及教育部終身榮譽國家講座。（圖／台灣科技大學提供）

除了獲得宏博研究獎最高榮譽，黃炳照亦榮獲教育部第24屆國家講座主持人，黃炳照於106年第一次在工程及應用學科類獲得國家講座主持人，於今年第二度獲獎，成為教育部終生榮譽國家講座主持人。

黃炳照說，能樂於投入研究工作，是在高三及博士班時，就有機會受吳大猶院士和李遠哲院士普通物理與化學動力課程的啟發，當時院士們實際指導動量守能、分子碰撞的能量守恆，讓他大開眼界，也對研究充滿好奇和熱情。

黃炳照表示，這一路研究的過程，要感謝的人很多，在成大就學時期受恩師周澤川的照顧，也很感謝在台科大擔任教職初期，就能有研究的第一桶金，台科大當時投入的設備讓年輕教授的他能有所發揮。黃炳照一直以來非常感謝台科大提供的資源和家人的支持，也期望自己的研究能讓電池技術開發更進步，並希望自己的研究路程也可以啟發有興趣的學生們投入科學研究工作。
 

ET快訊
買錯化妝品被趕出去！台中夫以為老婆還在氣　6天後她成屍體
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

基隆榮登10大熱門國旅城市　「基昌長」翻轉重現城市魅力

休息站「廁所內低頭扒飯」！打掃阿姨這幕太衝擊　網淚：怕被檢舉

「永裕興18號」10船員生死未卜　漁業署：海象許可將登船確認安危

喊出未來一年米價「相當持穩」　農委會：就算波動也不會很大

北市防疫旅館1/11起「僅限天龍人訂房」...因應20日後返國爆滿潮

去年國道交通量創新高　「A1事故件數」竟創歷年最低原因曝

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

基隆榮登10大熱門國旅城市　「基昌長」翻轉重現城市魅力

休息站「廁所內低頭扒飯」！打掃阿姨這幕太衝擊　網淚：怕被檢舉

「永裕興18號」10船員生死未卜　漁業署：海象許可將登船確認安危

喊出未來一年米價「相當持穩」　農委會：就算波動也不會很大

北市防疫旅館1/11起「僅限天龍人訂房」...因應20日後返國爆滿潮

去年國道交通量創新高　「A1事故件數」竟創歷年最低原因曝

陳珮騏《驕女》3種語言流利切換！　化身「日漫病嬌」抓姦

台股爆3480億大量！分析師：量比價先行　明天成交量是觀察重點

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

1+17+41！河北3天暴增59例本土　一村莊10人確診

日本化妝教父揪「洗臉致命錯誤」　做錯小心斑點長出來

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

生活熱門新聞

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

富王鴨肉改推Uber Eats　評價4.8顆星

富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人笑瘋

寒流來襲體感急凍3°C　最冷時間點曝

狂發19篇文！鴨肉新粉專槓外界

富王道歉了！新粉專PO黑白照曝隱情

富王鴨肉店回到4.8顆星　1星負評全消失

富王鴨肉評價重回5星　近萬負評消失

包好市多洋蔥被酸！他怒下戰帖「汐止店等你」

更多熱門

相關新聞

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

法國已累計確診逾260萬人，死亡人數超過64000人。警方將在跨年夜特別動員10萬警察與憲兵，嚴格實施宵禁，防止民眾除夕夜打破規矩，另外也有安全因素考量，法國每年除夕夜都會有成千上百輛汽車遭惡意放火，去年就有1457輛受害。

梅克爾「最後新年致辭」罕露感性

梅克爾「最後新年致辭」罕露感性

國外老翁入手人生第80台保時捷

國外老翁入手人生第80台保時捷

天鵝坐鐵軌哀悼　德高鐵大誤點

天鵝坐鐵軌哀悼　德高鐵大誤點

德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！疑冷鏈運送出問題

德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！疑冷鏈運送出問題

關鍵字：

奈米台科大黃炳照德國宏博研究獎

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面