小偷進珠寶店行竊！2女店員全程「低頭滑手機」　老闆嗆：那麼好玩？

▲老闆請朋友入店行竊，沒想到2名女店員完全沒發現。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

福建省福州市一名男子日前走進某間珠寶店行竊，沒想到店內的兩名女員工竟全程低著頭滑手機，完全沒發現東西被偷走。但後來才知道原來是老闆派他朋友去試探員工，當下氣得訓斥員工「手機有那麼好玩嗎」，相當無奈。

據《燃新聞》報導，事發於3月22日下午5點多，珠寶店老闆特別請朋友去店裡偷竊，但整個過程都沒被店裡的兩名女店員發現。監視器畫面顯示，男子緩緩走進店裡，見店員毫無反應後，就大剌剌走進中間的玻璃櫃拿走幾件珠寶，最後快步離開，而整個行竊過程兩名女店員都非常「專心」在滑手機。

事後，老闆調閱監視器讓兩名女員工看，並當面訓斥「這樣子進來都不知道阿？手機有那麼好玩啊？哭個屁阿！你玩手機的時候怎麼不哭勒？上班腦袋怎麼不帶呢？從今天開始，你們每個月領最低生活費，工資一直到扣完為止。你說這樣子都不知道，我真的服了！」相當無奈。

影片曝光後，網友笑說，「我奶奶家養的鵝都比這員工管用」、「這是請了兩尊雕像做員工嗎」、「這要是在我們公司，罰到你連親娘都認不出來」、「玩得好認真」、「都不如我們樓上的吉娃娃」、「這種無責任心的員工還留著何用？直接開除」。

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