扭蛋殼別急著丟！不塑媽突發奇想上班再利用　網友讚爆

▲可愛的扭蛋取出玩具後往往被丟棄，有網友發揮巧思將扭蛋殼再利用。（圖／資料照+網友授權）

記者林璟倩／綜合報導

扭蛋機轉一轉，掉出可愛的扭蛋公仔令人開心又驚喜，然而民眾將裡面的小玩具取出之後，剩下的扭蛋殼如果沒有交給店家回收，帶回家往往會淪為垃圾，該怎麼好好的再利用，才能讓扭蛋殼重生又不浪費呢？近期FB社團－不塑之客中，一名網友發揮巧思，讓扭蛋殼成為"保護殼"，吸引一票網友大讚聰明，直呼下次拿到扭蛋殼可要學起來再利用，以免白白浪費了一個可愛的盒子。

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▲支持不塑理念的媽媽突發奇想將扭蛋再利用，獲網友認同。（圖／網友授權，下同）

網友熱心於社團中分享：「小孩的轉蛋殼丟了也是垃圾，每天上班帶一顆水煮蛋，怕途中破掉當容器挺剛好。」只見他將煮好的雞蛋一整顆裝進扭蛋殼裡面Size剛剛好，令眾多網友驚呼：「好方法耶！學起來」「真的很實用，每天都幫地球省一個塑膠袋的感覺真不賴」「去買茶葉蛋也要用這個來裝」「環保又可以重複使用」「突然想到我家的奶嘴盒(也可以)」「奇異果蕃茄葡萄都裝過！非常完美」。

有網友提醒：「材質是塑膠，要注意溫度」「扭蛋機旁邊都有回收桶，可以回收的。」另外也有網友分享，也可以用來裝縫紉的針線或者是用來裝美妝蛋，都很方便。

也有網友熱心分享：「撥完的蛋殼還可以先收在扭蛋殼」，而原po也打趣地回應：「蛋殼裡面放扭蛋殼，扭蛋殼裡面的蛋殼還可以當肥料核」，雖然像是在繞口令，卻也因為讓更多人注意到這個方式，為地球減少塑料盡一份心力。