不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

▲石木欽不滿遭周刊爆料，事後還牽扯出「史上最大司法醜聞」，向周刊提告求償千萬，北院26日判他敗訴。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

前公懲會委員長石木欽，遭周刊爆料長年擔任佳和集團老闆翁茂鍾的法律顧問、接受招待，並透過家人買賣股票獲利，更以「司法界巴菲特」為標題形容，後續更從翁的27本筆記本，引爆「司法界最大醜聞」，驚傳多位司法人員與翁不當接觸；石木欽控訴周刊不實報導、求償1000萬元，北院26日判他敗訴。

周刊表示，本件報導，與司法院人審會於2019年9月17日的結論一致，是經過合理查證的報導，並未侵害石木欽名譽；法院認為，周刊報導內容與司法院新聞稿吻合，有相當真實性，至於內文提及「司法界巴菲特」、「石家人買賣股票時間點精準獲利」，屬記者對公眾事務的意見表達，且周刊後續也有刊登石木欽發表的聲明，已盡查證、平衡報導義務，判石木欽敗訴。

石木欽與翁茂鍾事件曝光後，後續更因翁的「27本筆記本」，牽扯出20名現、退職法官，及20名檢調人員，有接受饋蹭、被招待飲宴等不當接觸情形，法務部與司法院於1月18日分別召開記者會，說明案情偵辦進度，號稱「史上最大司法尺醜聞」。

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