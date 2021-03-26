　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽不滿遭周刊爆料，事後還牽扯出「史上最大司法醜聞」，向周刊提告求償千萬，北院26日判他敗訴。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

前公懲會委員長石木欽，遭周刊爆料長年擔任佳和集團老闆翁茂鍾的法律顧問、接受招待，並透過家人買賣股票獲利，更以「司法界巴菲特」為標題形容，後續更從翁的27本筆記本，引爆「司法界最大醜聞」，驚傳多位司法人員與翁不當接觸；石木欽控訴周刊不實報導、求償1000萬元，北院26日判他敗訴。

周刊表示，本件報導，與司法院人審會於2019年9月17日的結論一致，是經過合理查證的報導，並未侵害石木欽名譽；法院認為，周刊報導內容與司法院新聞稿吻合，有相當真實性，至於內文提及「司法界巴菲特」、「石家人買賣股票時間點精準獲利」，屬記者對公眾事務的意見表達，且周刊後續也有刊登石木欽發表的聲明，已盡查證、平衡報導義務，判石木欽敗訴。

石木欽與翁茂鍾事件曝光後，後續更因翁的「27本筆記本」，牽扯出20名現、退職法官，及20名檢調人員，有接受饋蹭、被招待飲宴等不當接觸情形，法務部與司法院於1月18日分別召開記者會，說明案情偵辦進度，號稱「史上最大司法尺醜聞」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝　網：心涼了一半
巴哈網友自製「口交惡徒」遊戲　槓南投縣府：王八蛋
快訊／奧斯卡影后生了！渾圓孕肚藏4個月　雙魚寶寶報到
GINO爆熱戀小13歲女星　網揪7同居證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

醉漢搭公車帽子不見狂咆哮　抄酒瓶要打司機2警壓制...東西在這啦

不滿遭爆料「司法界巴菲特」　石木欽告周刊求償千萬吞敗

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

馬卡龍王子遭鄰居盯上！施易男開店又被控：阻礙逃生　結果出爐

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

快要崩潰！鄰居每天「統一時間」現場演唱　她無奈：孫女也睡不著

保護徐若熙！本季最多只投5局　鋼龍二軍投滿再上

美國連22季蟬聯國銀海外最大曝險國　中國大陸位居第二

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

俄羅斯飛彈護衛艦「堅強號」現身蘇伊士運河　網怕爆：想幹嘛！

食道癌＝隱形殺手！4高危險族群注意：胃食道逆流「風險暴增40倍」

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／祝釩剛慘了！尿檢沒過「撤銷緩起訴」

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

獨／「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒：加倍懸賞

即／潘穎諄失聯！救難協會疑接收「F-5E定標器訊號」

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

更多熱門

相關新聞

【專訪翁茂鍾】高鐵耍特權事件還原真相

【專訪翁茂鍾】高鐵耍特權事件還原真相

佳和實業董事長翁茂鍾案爆發後，他被媒體起底，曾在2015年間搭乘高鐵時對列車長爆粗口，遭判罰金1萬元定讞。當時媒體都說他為了不想補票475元，在高鐵上耍特權。翁茂鍾也還原現場，實際上並無補票需求，他是不滿列車長服務態度，反而站在車廂玄關口，不願入座，一路從台北站到台南，以示抗議。

【專訪翁茂鍾】媒體殺人！首現身舉證自清　

【專訪翁茂鍾】媒體殺人！首現身舉證自清　

【專訪翁茂鍾】追殺孤女、威逼自首子虛烏有

【專訪翁茂鍾】追殺孤女、威逼自首子虛烏有

【專訪翁茂鍾】27本筆記本與襯衫的真相

【專訪翁茂鍾】27本筆記本與襯衫的真相

諸慶恩冤判案　台高檢聲請再審

諸慶恩冤判案　台高檢聲請再審

關鍵字：

石木欽周刊司法人員不當接觸

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面