奇葩客人！市場買新鮮活魚　老闆「1動作」他秒拒走人…下場GG

▲菜市場示意圖。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

做生意常常會遇到奇葩的客人，一名賣肉鬆的老闆表示，客人想買10元的量，他告知客人最少要買30元，客人便丟下一句「太多吃不完」，便轉頭就走，他心想30元也不過才2兩（75公克）而已，這時，隔壁魚攤傳來爭吵聲，了解情況後便認為，自己遇到的客人根本不算什麼。

一名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，有客人來店要買肉鬆，詢問完價格後表示想買10元的量，他告對方「沒辦法秤10元，最少30元」，對方竟然回說「太多了，吃不完」，轉頭就直接走掉，他當場傻眼，心想30元也才2兩的量，結果會被嫌棄太多吃不完。

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▲原PO分享市場的日常 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

正當他覺得莫名其妙的時候，隔壁魚攤傳來老闆跟客人的爭吵聲，原來是客人要買新鮮的鱸魚，老闆從水箱抓出活繃亂跳的活魚，對方表示「要殺」，老闆拿起槌子用力一敲，客人立刻大叫「它死了，那我不要了」，因此發生衝突。他聽完後頓時覺得，「那個30元太多吃不完的，好像也沒那麼瘋」。

貼文一出後，網友們留言，「這樣能從市場全身而退，而不被打死，想必其過人之處」、「買魚的真不是笑話？正常人會被揍」、「我百分百相信，真的有這些神經病」、「所以那隻魚要唸咒語把它唸死嗎」、「這客人真的是超經典的」。還有人分享經驗，「我還遇過問飲料無糖有沒有比較便宜的」。