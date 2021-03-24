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社會 社會焦點 保障人權

罵網紅「螺紋保險套」　館長出庭嗆「敢告人，不敢出庭」

▲▼館長陳之漢在高等法院前受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲館長陳之漢在高等法院前受訪。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華、吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，因不滿網紅公民老師「羅文」批評他，竟在臉書直播時辱罵對方「螺紋保險套就是個雜碎」，並佐以三字經。羅文提告，一審將陳之漢判處拘役20日，得易科罰金2萬元。案經上訴，高院24日開庭時，羅文並未出庭，館長當庭再嗆「你敢告人，不敢出庭。」全案言詞辯論終結，定4月28日上午10點宣判。

本名羅碩文的網紅公民老師「羅文」，2019年7月9日上傳YouTube影片，指稱館長就是「新民粹型領袖」。館長不滿，在當年9月4日的臉書直播中，持續以「關於這個螺紋保險套真是OOOOO的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「螺紋的OOO勒」、「螺紋OOOOOOOO」、「螺紋我O破恁叨（臺語）」、「王八蛋」、「畜生」等，與羅碩文本名及羅碩文上開直播「羅文好公民」平台稱謂相同中之「羅文」2字諧音影射並辱罵羅碩文。

羅文不滿，提出刑事告訴，館長被依照公然侮辱罪提起公訴，一審將他判處拘役20日，得易科罰金2萬元。案經上訴，高等法院24日再度開庭審理，這次開庭羅文並未出庭。由於館長一審認罪遭到判刑，但羅文認為判刑過輕，因此要求檢方上訴，結果上訴後也未出庭，引發館長不滿。他當庭說「我一向敢做敢當」，「做錯事我認了」、「你敢告人，不敢出庭」，「這個人真的是扯蛋」、「無聊」。全案言詞辯論終結，定期宣判。

結束庭訊後，媒體訪問館長，針對他去年遭槍擊的案件請他發言。館長有感而發，認為槍彈、組織等暴力案件判刑都太低，政治人物不應每次在發生重大刑案後，就說要對暴力宣戰、向黑道宣戰，「宣戰有用嗎？」，「修法就好了嗎！」

他說他現在被槍擊的腳還在痛，但看到這些開槍的暴力犯罪，刑度太低，，關個兩、三年就獲得假釋，「那大家就出開（槍）啊」，就像有人被教唆對他開槍，萬一他死了，槍手還年輕，關個10多年獲假釋，拿到一筆錢，比社會上工作還好賺。」

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