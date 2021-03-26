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杜撰「韓國瑜上酒店念心經」賴坤成遭訴　評韓夫妻「自肥假仙」沒事

▲▼ 前立委賴坤成被韓國瑜告妨害名譽 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委賴坤成杜撰韓國瑜「上酒店念心經」遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前高雄市長韓國瑜在參選總統期間爭議不斷，民進黨籍前立委賴坤成多次公開爆料，指韓在台北農產運銷公司任職時，編列獎金自肥、「最假仙就你們這對了，一人得道，雞犬升天」，多項言論被韓國瑜提告涉嫌妨害名譽，不過台北地檢署調查後，認為絕大部分是經相當查證後的評論，但賴坤成杜撰虛構韓「上酒店念心經」的部分，依誹謗罪起訴。

賴坤成被控在2019年4月到8月間，多次在臉書、接受媒體採訪時，批評韓國瑜在北農期間違法編列特別獎金、讓夫人李佳芬的特助在北農「直升機般的陞遷」、用北農公費招待大陸高官「花了幾百萬」，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪，但檢察官認為，相關內容都已有媒體報導過，也有北農員工作證曾轉述給賴，認為賴有相當確信而對可受公評的事情提出質疑。

▲▼韓國瑜、李佳芬夫妻2018年10月曾為李明哲站台，與岳父李日貴同台。（圖／取自李明哲）

▲韓國瑜競選總統時，有關在北農任職期間的決策成為外界檢視焦點。（資料照／取自李明哲）

但是賴坤成在同年7月間，上政論節目時，說韓國瑜上酒店念心經，「一手念經哦，一手…」，「女孩子大家鼓掌，現在來チップ(日文，小費)」，「一次都幾千塊在發的」，「一晚花幾十萬涼涼啦」，事後卻只能提出證據，分別證明韓國瑜會背心經，以及韓國瑜曾到黑美人酒家喝酒吃飯聊天發小費。

檢察官認為，賴坤成沒有根據，就把兩件事情組合成，韓國瑜在酒店念心經、發小費，而這種發表杜撰及誇大言論的行為，主觀上已經有誹謗的不確定故意，對民眾考量韓國瑜是否適任總統職務產生負面評價，因此依法起訴賴坤成。

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