日JR列車撞小客車「起火燃燒」…64名乘客急逃！　汽車駕駛竟失蹤

▲日JR列車撞小客車「起火燃燒」。（圖／翻攝自推特@tomoyakun_unko）



記者張方瑀／綜合報導

日本茨城縣一輛小客車在26日凌晨遭JR常磐線列車撞上，汽車當場起火燃燒，列車第一節車廂也被燒毀近三分之一，但汽車駕駛卻逃逸無蹤。所幸當時列車上64名乘客和工作人員從另一側逃生，沒有造成任何傷亡，而日本國家運輸安全委員會也正在進行調查。

根據TBS報導，茨城縣土浦市一輛小客車26日凌晨衝入JR鐵道，當場和行駛中的JR常磐線列車相撞，小客車當場起火燃燒，從曝光的畫面可以看到，火勢相當猛烈，小客車幾乎全毀，還導致列車前方車廂脫軌，第一節車廂也燒毀近三分之一。

報導指出，意外發生當下，列車上共64名乘客和工作人員迅速從後方車廂逃生，沒有任何人員傷亡。目前國家運輸安全委員會已派出兩名事故調查官前往現場，初步研判小客車駕駛是先將鐵軌旁的圍欄推倒，將小客車停到鐵軌中間後逃逸，現在也正在追查肇事司機的行蹤。

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