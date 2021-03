美國2字惹怒日本！稱「日本海為東海」　日方促更正

▲北韓25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面。(圖/達志影像)

記者陳怡靜/綜合報導

北韓25日上午發射了2枚導彈,引發南韓、日本等國高度關切,這起事件也衍生出另一場爭端。美國印度太平洋司令部發表此事相關聲明時,稱「日本海(Sea of Japan)」為「東海(East Sea)」,引發日本不滿,要求美國政府更正。

據日媒報導,美國印太司令部25日以發言人卡夫卡(Mike Kafka)的名義,發表有關北韓試射彈道飛彈聲明

,批評北韓發展非法武器,此舉已對鄰國和國際社會構成威脅。此外,美方也再度重申,防衛日、韓決心堅定。不過文中一句話寫下:「我們知道北韓今天上午往東海發射彈道飛彈。」將「日本海」寫為南韓方面稱呼的「東海」,引發日本強烈不滿。

▲日本海位置。(圖/翻攝自Google Maps)

日本政府隨即透過外交管道發聲抗議,內閣官房副長官坂井學在例行記者會上直言,美國印太司令部聲明中稱呼不當,「Sea of Japan是國際上確定的唯一稱呼,這是我們國家的立場」。美國印太司令部隨後也發表更正,早先的聲明應該稱之為Sea of Japan或waters off the east coast of the Korean Peninsula(朝鮮半島東側海域),「美國沒有改變其使用日本海作為地理特徵的唯一認可名稱的立場。」

日本海是日本西側與俄羅斯、朝鮮半島間的海域,國際上普遍稱「日本海」,南韓稱為東海、北韓稱為朝鮮東海,南韓呼籲國際間能將東海和日本海並用,或只使用「東海」一詞。不過日本也強調,「日本海」在18世紀就已被歐洲國家所用,也得到聯合國支持。