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花圃裡挖鑰匙！他滿手土「挨家挨戶」送團購　網炸：吳媽媽扯翻天

▲▼外送搞得像尋寶。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

▲吳媽媽團購單，要求落落長。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

記者黃可昀／綜合報導

公寓住戶團購外送，不僅要外送員一樓一樓送上來，還要求自己挖花圃找鑰匙！一名外送員昨天接到一張團購單，對方是3到5樓的公寓住戶，他不僅要搬一堆飲料重物上樓，開門前還得自己去花圃裡挖大門鑰匙，讓他無奈地說「是在玩尋寶遊戲就是了？」最後小費還只收到8元！

外送員在臉書社團「UberEats全台討論區」貼出訂單紀錄，這名吳姓婦人和樓下住戶一起團購，要求外送員先從門口旁的紅花花圃挖出1樓大門鑰匙，接著走到3樓把泡麵送給吳媽媽，再到4樓送林小姐的蛤蜊麵以及旁邊林先生的咖啡，最後可樂是給5樓吳媽媽。

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▲▼外送搞得像尋寶。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

▲外送員還扛上樓一戶一戶送。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

從外送員貼出的照片可見，他滿手泥土拿著手機，還拿著沾滿土的鑰匙開門，可見確實是從花圃裡挖出來，接著扛著一整箱的食物一路爬到5樓，沿途一戶一戶外送。他激動表示，「X的！附近也沒水龍頭，問妳那能不能借我洗一下，妳說妳怕妳老公剛好下班回來看到會誤會！誤妳X！妳幾歲我幾歲？」

令他生氣的另一個點是，原本吳媽媽在訂單文末備註「會給小費」，結果最後金額392元，對方只給了400元，等於小費只有8元，「還很得意的跟我說不用找了」，實在又氣又無奈。

網友紛紛笑回，「太扯了！！在土中挖鑰匙已經夠奇葩了！居然還讓你捱家捱戶送貨，吳媽媽妳扯翻天」、「團購不是交貨給開團的就好了嗎」、「好像在闖關喔！真是辛苦你了」、「應直接報餐點毀損」、「我以為叫我用跳的摸大門頂端，找大門鑰匙已經夠七八了，沒想到還有人更誇張！」

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