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日月潭大草原！震撼畫面曝光「浮動碼頭變矮房」　網哭：改辦馬拉松

▲日月潭水位續降，4月起將封閉兩座碼頭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭水位續降，4月起將封閉兩座碼頭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管鋒面帶來連日降雨，仍難救中南部水情；其中，南投日月潭水庫水位持續下降，就有不少前往的遊客直擊，湖水乾涸見底，如今更有網友PO出「日月潭變草原」的震撼畫面，令人不勝唏噓。

網友王翔躍今在「路上觀察學院」發文，感慨「老天爺幫幫忙！這個U應該在日月潭水上，而不是在日月潭的草原上。」從畫面可見，大面積湖水褪去，取而代之的是整片草原景色，那些浮動碼頭，也莫名有種村落矮房的既視感。

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王翔躍向《ETtoday新聞雲》記者表示，昨天（25日）他拜訪朋友順路到日月潭，沒想到目睹這番景象，後來他在龍鳳宮前，用手機拍下現場畫面，不禁直呼「大概遊客都看呆了吧！」

▲日月潭變大草原。（圖／王翔躍授權引用）

▲日月潭變成大草原了。（圖／王翔躍授權引用）

根據水利署資料顯示，南投日月潭水庫水位持續下降，今來到737.56公尺，蓄水率則為39.59%，考量到遊客行走碼頭、引橋、浮排的安全，日月潭國家風景區管理處預計，從4月1日起，將暫時封閉朝霧碼頭和玄光寺碼頭載客使用。

這一幕也引爆熱論，網友們紛紛回應，「變日月潭馬拉松」、「日月潭轉型經營大草原了」、「乾成這樣，拉魯島都可以走過去登島做文史調查了」、「變成日月大草原了」、「亞特蘭提斯再現」、「感覺可以露營」、「龍鳳宮前面那塊啊」、「見底不說，還變成草原，接下來要變日月森林了」、「所以今年是橫跨日月潭慢跑」。

▼乍看之下，那些浮動碼頭頗像村莊矮房。（圖／王翔躍授權引用）

▲日月潭變成大草原了。（圖／王翔躍授權引用）

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