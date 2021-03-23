文湖線「性騷慣犯」出沒！包包藏狼爪　專挑4站襲胸女高中生

記者黃翊婷／綜合報導

台北捷運文湖線驚見襲胸狼！一名女網友日前在網路論壇Dcard發表文章指控，就讀高中的妹妹在捷運上遭陌生男子襲胸，對方還用包包、帽子遮掩，因為當下一直不敢確定是不是遇到色狼，直到人下車了才驚覺不對勁，哭著打電話給母親，沒想到報警一查，這名襲胸狼竟然還是慣犯。

▲該名襲胸狼專挑人多的捷運站下手。（圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO以「我妹妹在北捷被性騷擾了」為題PO文，內容提到，事發當日妹妹沒有和同學一起搭捷運，進車廂時有個身高很高的男子也跟著衝進來，起初車廂內很擁擠，她一直感覺到有東西壓著胸部，往下看就只有看到男子的包包，直覺應該是太擠才會不小心碰到，後來下一站有其他乘客上車，她便移動到別的地方，沒想到男子也跟了過來，兩人再度面對面。

原PO表示，妹妹從這時候開始警覺不對勁，因為後方還有一名女乘客和嬰兒車，所以難以移動，只能努力往後靠，無奈男子還是貼得很近，此時的車廂也不擁擠，「她依舊一直感覺到左胸被人碰觸，後來突然感覺有移動且（有）被抓取感，而且一直聽到男子急速（的）呼吸聲。」

原PO說，妹妹因為覺得不舒服，就把男子的背包推開，沒想到就在包包的開口、以毛帽遮掩的地方，看到類似手的形狀的東西，而且一碰就動，於是趕緊抬頭看一下男子的臉，對方則是一直望向旁邊，等到抵達南京復興站，男子便馬上下車，「妹妹勉強看到他的背影，結果真的，他的手伸在包包裡。」

▲男子一度將目標從文湖線轉往板南線。（圖／記者曾筠淇攝）

原PO坦言，妹妹當下十分恐懼，因為是第一次遇到性騷擾，不知道該怎麼辦，於是哭著打給母親，下車後就跟著捷運警察去看進出車廂的監視器畫面指認，而該名男子下車後似乎還在尋找目標，搭捷運到處遊走，警察推斷應該是慣犯了，事後想想還是覺得很害怕、很噁心。

原PO心疼表示，這名襲胸狼在文章PO出之前尚未落網，經過追查，發現這個人總是出現在人多、有學生的地方，例如南京復興站、忠孝復興站、中山國中站以及大直站等等，甚至有轉移到板南線的跡象，之所以選擇把這件事情說出來，也是希望大家搭乘捷運時要隨時保持警戒。

文章PO出不久，許多網友紛紛留言力挺原PO一家人。台北市警局捷運警察隊第三分隊隊長王子忠19日一早在原PO文底下留言表示，襲胸男子已在18日下午落網，後續會針對文湖線下班時段人潮擁擠的大直站加強警力，防制不法分子的犯罪行為。