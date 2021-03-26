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他臉遮一半羞給1元小費！外送員下樓「收3字簡訊」軟了

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲原PO提醒同行，「小心你們的屁股啦」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送員除了四處奔波，還得面對形形色色的客人！桃園一名外送哥表示，今（26）日清晨遇到一名古怪男客人，打扮特別神秘，「穿帽T用帽子把臉遮一半」。而原PO氣喘吁吁爬5樓送餐，客人只給1元當小費，更傻眼的是，原PO下樓離開後，客人私訊「3字」，氣得原PO大罵「我是外送員不是外送茶啊！」

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》透露，今日凌晨4時許，接到一張外送訂單，要求送上5樓，摸黑到門口後，卻不見客人蹤影，原PO狂叩5分鐘後，對方才開門現身。

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「一個穿帽T用帽子把臉遮一半的男生走出來，讓我想到死亡筆記本。」原PO頓時心一驚，卻又要故作鎮定，接著表示餐點89元，而客人掏出100元，回應「找我10元就好了」，讓原PO忍不住翻白眼。

下樓後，原PO準備跨上機車接下一訂單時，手機卻傳來一封訊息「可約嗎？」而對方就是剛剛的5樓客人，氣得原PO臭罵，「我是外送員不是外送茶啊，而且我是男的...拜託不要找我，跑南桃園的夥伴小心你們的屁股啦～」

▲▼ 爬五樓給1元小費，下樓後「客傳2字簡訊」氣炸（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲客人想私約，讓原PO感到噁心！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

文章曝光後，底下老司機歪笑回應，「忍耐一下就過去了，今天的薪水都賺起來」、「笑死我，想約小費還給1元」、「你爬樓梯散發的荷爾蒙吸引著他」、「男生要懂得保護自己」、「出門記得帶電擊棒」、「看完覺得：板主需要一件貞操褲了」、「人帥真好」。

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