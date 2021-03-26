成語填空「○長○久」！國小兒寫「2字」...眾人笑翻：一定是爸亂教

▲為了加強學生的印象，學校都會出功課讓孩子回家練習。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

為了讓學童能更熟記在校所學的成語，不少老師都會利用「挖空」的方式，要學生在空格處填上正確答案。一名女網友日前就在臉書分享了孩子的國文作業，只見題目中的「Ｏ長Ｏ久」中，孩子竟填上了「這2字」，不僅笑翻眾多網友，也讓原PO直呼，「現在小孩，也太早熟吧！」

一名女網友昨（25）日在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，表示學校老師為孩子出了一份回家功課，作業的內容是針對成語的練習，只見其中一道的題目為「Ｏ長Ｏ久」，後方還提示這句的成語意思為「象徵時間很長的陪伴」，要學生們拼湊出以上的線索填上最適合的答案。

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只見這名孩子竟填入「超」跟「持」，讓這句成語瞬間變成「超長持久」，意想不到的超齡答案也讓原PO看了直呼，「現在小孩，也太早熟吧！」

▲小學生出乎意料的答案笑翻網友。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

文章一出，瞬間笑翻不少網友，紛紛留言「他講的是電池，沒錯啊，很長的陪伴」、「超長持久，才能陪伴很久的時間」、「老師雖然打X 但一定在偷笑」、「有一種打廣告的感覺」、「一定又是爸爸亂教了」、「女生最愛睫毛膏有這種效果」、「老司機從小培養起」、「電池廣告詞，老師想歪了」、「我給100分」、「這成語無違和啊」。

另外，也有網友分享了另外一名小孩同樣在做填空練習時，所回答的超爆笑答案，只見題目中的「Ｏ肉Ｏ食」中，這名學生竟填上了「燒」跟「定」，變成了「燒肉定食」，家中最危險的東西甚至還填上「媽媽」，超搞笑的答案讓老師也不忍心改為全錯，只能將答案批改為「半對」。

▼有其他家長也曾碰過孩子回答爆笑答案的經歷。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）