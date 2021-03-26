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拜登上任後首次！台美簽合作備忘錄　成立「海巡工作小組」

▲▼ 美國總統拜登11日晚間發表就任後首次黃金時段演說。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國在台協會（AIT）今天與駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，是拜登任內美台簽署的首份備忘錄。AIT表示，美國支持台灣對全球關切議題作出貢獻，新平台將促進美台溝通、合作與資訊分享。

AIT今天發新聞稿表示，在美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）及美國海岸防衛隊（USCG）國際事務處長卡塔爾多（Ann Castiglione-Cataldo）見證下，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴今天簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組。

這是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，美台簽署的首份合作備忘錄。

AIT表示，這個新平台將使AIT與駐美代表處能透過美國海岸防衛隊及台灣海巡署，改善雙邊溝通、建立合作與資訊分享。

此外，AIT指出，備忘錄也確立雙方關係是以保存海上資源、降低非法、未報告及不受規範漁業（IUU），及參加海上聯合搜救任務與海上環境因應活動等作為共同目標。

AIT說，美台今天簽署的合作備忘錄，是以雙邊強韌的人民關係作為基礎。AIT強調：「美國支持台灣有意義參與全球關切議題並作出貢獻，包括在海上安全、建立能促進海上執法資訊交換及國際合作網絡等。」

根據駐美代表處事後提供的新聞稿，蕭美琴在致詞時表示，總統蔡英文曾說過「海洋就寫在台灣人的DNA裡」，台灣做為印太地區負責任的利害關係人，隨時願意在海洋相關議題做出貢獻。

蕭美琴指出，台美雙方海巡部門多年來在搜救及漁業執法等議題密切交流，期待雙方成立海巡工作小組，能締造更強韌的夥伴關係，為維護自由開放的印太區域做出更多貢獻。

駐美代表處表示，這次備忘錄所建立的「海巡工作小組」，將提供美國海岸防衛隊及台灣海巡署一個討論、檢視、設定優先工作，與增進雙方聯繫、建立合作及分享資訊的平台，為彰顯台美夥伴關係之另一個里程碑。

中國2月1日實施「海警法」，授權海警在中國管轄海域處理外國船隻時動武，引發美國與區域國家高度關切。有學者認為，美台今天簽署的合作備忘錄，可能是為了反制中國近來海上擴張作為。

外交部台北時間26日下午將舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、海洋委員會主委李仲威、海巡署長周美伍等人都將出席。

 
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