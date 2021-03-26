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照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲長照50年崩潰，78歲父悶殺女兒，長子出庭求情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市78歲陳姓老翁與家人照料腦麻女兒長達50年，2020年2月不忍女兒長期臥床又為病所苦，衝動之下用棉被將女兒悶死，自己隨後試圖自殺但未遂，被陳妻發現緊急打電話求救。台北地院一審兩次替陳翁減刑，審酌後輕判2年6月，高等法院二審日前開庭，陳翁兒子出庭替父親求情，希望法官能予以輕判。

據悉，陳翁二女兒剛出生就罹患先天性重度腦性麻痺，不但沒有辦法說話，也不能自行吃東西及走動，平日只能躺在床上由家人照顧，生活起居完全仰賴父母及兄弟姊妹照顧，由於她近乎全癱的身體，往返醫院就診非常困難，加上長期未獲主管機關提供相關照護服務，家庭壓力頗大。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳翁兒子出庭替父親求情，希望法官讓父親送精神鑑定。（圖／免費圖庫Pixabay）

陳翁2020年2月發現二女兒牙痛，原本打算把女兒送醫，不料女兒因為平日有服鎮靜劑，可以難以麻醉拔牙，而且當時肺炎疫情嚴重，最後就沒有送醫，直到2月29日他又聽見女兒牙痛呻吟，他不忍女兒長期臥床又為病所苦，加上止痛藥又無法緩解疼痛，衝動之下用棉被將女兒悶死，他隨後也試圖自殺陷入昏迷。

陳妻隔天發現陳翁陷入昏迷，加上二女兒又突然沒有反應，嚇得立刻通知兒子、長女並報警處理。陳翁昏迷數日後才清醒，清醒後立刻向警方坦承犯行，台北地院一審兩次替陳翁減刑，最後輕判2年6月並建請總統特赦，全案持續上訴至二審高院

高院二審日前開庭，陳翁兒子出庭替父親求情，供稱姐姐在死亡一周前，就有心臟不正常跳動情形，死因有可能是自然死亡，也希望法官讓父親送精神鑑定。

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