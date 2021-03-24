照顧50年！78歲翁半夜棉被悶死女兒　兒子開庭替爸爸求情

▲78歲翁用棉被悶死腦麻女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

新北市78歲的陳姓老翁長期照顧腦麻女兒，時間長達50年，先前不忍女兒受苦，用棉被悶死對方。高等法院24日召開庭審，陳翁的兒子在庭上求情，姊姊死前一周心臟頻率有問題，若是自然死亡，父親因此入獄，是否不公平。

陳姓夫妻育有2名女兒、1名兒子，次女從小罹患先天性腦性麻痺，長期臥床，生活需要他人照顧。原先陳姓夫妻合力照顧腦麻女兒，但後來陳妻身體出了狀況，沒體力再照顧人，改由陳翁獨自照顧。

2020年2月29日時，次女半夜因為牙痛，不斷哀號、呻吟，就算吃了止痛藥，也沒有作用，陳翁害怕疫情，也不忍心女兒受苦，因此用棉被將女兒悶死，自己再服藥輕生。

▲法官一審依照殺人罪，判處陳翁2年6個月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫CC0）



陳妻隔天起床，發現丈夫狀況不對，因此趕緊連繫兒子、大女兒，向警消求救，可惜人到場時，次女已經死亡，陳翁則被送往醫院治療。

陳翁清醒後自首，一審被依照殺人罪，判處2年6個月有期徒刑，法官還建請總統特赦。全案上訴到二審，陳翁的兒子二審參與被害人訴訟，卻在庭上為父親講話，父親非常愛二姊，無微不至地照顧，時間長達50年，二姊生前一周就有出現心律不對的狀況，若是自然死亡的，父親豈不是成了被害人，這樣對父親不公平。目前全案仍在審理當中，詳情仍待判決。

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