顧中風妻30年聽哀號崩潰悶斃　夫扛照護「半夜床邊偷哭」不敢睡

▲蔡男（綠衣）照顧中風妻30年，去年不忍對方「活得那麼痛苦」悶斃，19日在北院坦承犯行。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

67歲的蔡姓男子照顧中風妻子30年，2020年間在醫院照顧時，禁不住對方聲聲哀號、呻吟，長期照護的壓力潰堤，讓他衝動悶住太太口鼻一段時間後，才驚覺鑄下大錯、到護理站哭喊「對不起」，蔡妻最後不治，檢方依殺人罪嫌起訴、請求輕判，北院19日開庭，蔡男坦承犯行，之後將傳兒子作證，說明妻子病況及案發後親友的反應。

蔡男先前接受《ETtoday新聞雲》訪問，對大學畢業的妻子，願意嫁給高職畢業的他相當感激，可惜2人僅幸福生活了8年，太太就因故中風、一邊的手腳行動不便，當時2個兒子還都只是小學生。

此後他將家計、照顧妻兒等重擔一肩扛下，多年前更將祖傳的土地賣掉，只為支付龐大的醫藥費用，雖然在別人面前，總是一副很樂觀的樣子，但每晚照顧太太時，卻常常不敢睡著、深怕有甚麼狀況，偶爾也會在床邊偷偷哭泣，哭完後再打起精神，面對深不見底的漫漫長照。

但即使費盡心思照料，蔡妻狀況仍不斷惡化，2013年時，更已無法用語言對外界溝通，每每因病痛哀號呻吟，他實在照顧不來，才請了看護幫忙，兒子開始賺錢後，也幫忙分攤費用；他也曾想過送太太去護理之家，但看了環境後，覺得還是在家照顧比較安心，卻沒想到自己其實已瀕臨崩潰。

2020年9月間，太太因發燒住院，看護當時也生病休養，當他在病房與妻子獨處時，聲聲哀號傳入耳中，又見血噴得整床都是，讓他悲憐妻子「怎麼活得那麼痛苦」，衝動下伸手摀住對方口鼻，數分鐘驚醒後趕緊求援，但妻子仍在急救5天後不治。

蔡男自知鑄下大錯，已決心承擔任何懲罰，回首這段長照歷程，他不後悔將人生奉獻給妻子，並計畫讓太太花葬在陽明山，讓他每天上班都能陪伴愛妻，也自嘲太太以前算命說他有「雙妻命」，總叮囑他不能跑，現在他也真跑不掉，將一輩子守著對方。

檢方依殺人罪起訴蔡男，但考量他自首、其情可憫，建請法院從輕量刑，他19日出庭時也坦承犯行，律師聲請調閱妻子病歷，要證明蔡男確因不堪長照衝動犯錯，也將傳兒子作證，說明家庭狀況。

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