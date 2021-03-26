19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

記者柯沛辰／綜合報導

台北市士林區忠誠路二段、德行東路口25日下午1點發生一起嚴重車禍，19歲闕姓男子駕駛一輛價值近500萬的保時捷Panamera跑車行經十字路口，與50歲湯姓司機駕駛的貨車發生擦撞，導致2人雙雙送醫。據悉，闕男原本要去天母一家健身房運動，不料途中發生車禍，讓父親趕抵現場時錯愕「怎麼會這樣？」

警方調閱監視器發現，當時闕男開著保時捷直行，疑似未注意到前方有車輛準備左轉進巷子，不慎攔腰撞上貨車右側車尾，導致貨車側翻在馬路上。事後，保時捷車頭全毀、零件外露，闕男受到輕傷，湯姓司機則從副駕駛座爬出脫困，2人被雙雙送往醫院，所幸並無大礙。

▲一輛499萬起保時捷panamera與大貨車發生車禍。（圖／民眾方先生提供）

據了解，19歲闕男家住中山區，剛拿到駕照5個月，原先要開車到天母一家健身房運動，不料途中發生車禍。父親接獲消息趕抵現場，一度錯愕表示「怎麼會這樣？不知道怎麼撞的」後來得知兒子僅輕傷，只縫了1、2針，才鬆一口氣。

當時闕父在鏡頭前表示，車禍過程還要調監視器釐清，還好2個人都平安無事，現在準備到醫院探往兒子。至於保時捷損毀一事，闕父僅苦笑回答「車壞了...哈哈哈哈。」

警方指出，經過酒測，2名駕駛酒測值為零，但詳細肇事原因及肇責歸屬，尚待進一步調查釐清。

▲▼保時捷車頭撞爛、零件外露。（圖／民眾方先生提供）