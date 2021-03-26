　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

記者柯沛辰／綜合報導

台北市士林區忠誠路二段、德行東路口25日下午1點發生一起嚴重車禍，19歲闕姓男子駕駛一輛價值近500萬的保時捷Panamera跑車行經十字路口，與50歲湯姓司機駕駛的貨車發生擦撞，導致2人雙雙送醫。據悉，闕男原本要去天母一家健身房運動，不料途中發生車禍，讓父親趕抵現場時錯愕「怎麼會這樣？」

警方調閱監視器發現，當時闕男開著保時捷直行，疑似未注意到前方有車輛準備左轉進巷子，不慎攔腰撞上貨車右側車尾，導致貨車側翻在馬路上。事後，保時捷車頭全毀、零件外露，闕男受到輕傷，湯姓司機則從副駕駛座爬出脫困，2人被雙雙送往醫院，所幸並無大礙。

▲▼要價499萬起保時捷panamera與大貨車發生車禍。（圖／民眾方先生提供）

▲一輛499萬起保時捷panamera與大貨車發生車禍。（圖／民眾方先生提供）

據了解，19歲闕男家住中山區，剛拿到駕照5個月，原先要開車到天母一家健身房運動，不料途中發生車禍。父親接獲消息趕抵現場，一度錯愕表示「怎麼會這樣？不知道怎麼撞的」後來得知兒子僅輕傷，只縫了1、2針，才鬆一口氣。

當時闕父在鏡頭前表示，車禍過程還要調監視器釐清，還好2個人都平安無事，現在準備到醫院探往兒子。至於保時捷損毀一事，闕父僅苦笑回答「車壞了...哈哈哈哈。」

警方指出，經過酒測，2名駕駛酒測值為零，但詳細肇事原因及肇責歸屬，尚待進一步調查釐清。

▲▼要價499萬起保時捷panamera與大貨車發生車禍。（圖／民眾方先生提供）

▲▼保時捷車頭撞爛、零件外露。（圖／民眾方先生提供）

▲▼要價499萬起保時捷panamera與大貨車發生車禍。（圖／民眾方先生提供）

ET快訊
19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　怒搶3800結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　秒翻臉搶劫3800元

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！民讚：女警杜立德

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　秒翻臉搶劫3800元

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！民讚：女警杜立德

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

統一獅力圖止敗　泰迪迎戰樂天側投黃子鵬

超級射手鮑威爾生涯年被交易　暴龍向拓荒者換取潛力射手

味全龍天母主場首戰對富邦悍將　大咖洋投對決布里悍戰傑斯

男歌手又放話「勝熙想息事寧人」！　Oh My Girl公司氣炸還原真相：告到底

越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

大專女壘／樹德芭拉媩唱古調學原民舞　盼保存傳承文化

男星趕發挺新疆棉聲明「耽誤飛機」遭廣播　新劇穿Nike秒被打碼！

三大主力全賣了！魔術將戈登送至金塊　換取砍分手哈里斯

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

社會熱門新聞

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

台南佳里凶殺命案兇嫌聲請羈押

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

即／竹北年輕女「某賣場5F墜落馬路」！當場死亡

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

涉逃稅2.5億　大洋橋果董座移送北檢

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

更多熱門

相關新聞

行刑式殺妻嗆：不敢判死！國民法官判更輕

行刑式殺妻嗆：不敢判死！國民法官判更輕

士林地方法院舉辦為期3天國民法官模擬法庭，模擬2016年家暴男施信誠服刑完畢後，持槍闖入妻子寵物店內，以「行刑式」朝她額頭開槍送醫急救後仍宣告不治。施男出庭曾嗆法官「反正你也不敢判我死刑。」最後判無期徒刑定讞。模擬法庭國民法官上路為期待最終能豐富法院判斷視角以提昇國民對司法信賴，在模擬案施男卻僅判20年。

保時捷車主擠進好市多限定區　千人邊罵邊讚

保時捷車主擠進好市多限定區　千人邊罵邊讚

驚悚瞬間曝光！23歲BMW男疑車速過快「猛撞救護車」釀4傷

驚悚瞬間曝光！23歲BMW男疑車速過快「猛撞救護車」釀4傷

保時捷911 Targa 4S Heritage

保時捷911 Targa 4S Heritage

遊覽車20年釀百死拼裝車是主因？

遊覽車20年釀百死拼裝車是主因？

關鍵字：

保時捷健身天母中山區車禍士林

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

周冬雨急切割BURBERRY！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面