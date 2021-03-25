疫苗調閱小組待朝野決定時間　國民黨憂：民進黨以拖待變

▲立法院衛環委員會為成立「疫苗採購調閱小組」爆發朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

立法院衛環委員會國民黨召委陳玉珍上週突襲式通過成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨22日以程序瑕疵表決刪除該案，國民黨24日霸佔衛環委員會主席台，經過朝野協商後，雙方決議通過成立疫苗採購調閱小組，但調閱小組成立時間由朝野協商後決定。對此，國民黨呼籲，民進黨別再拖，人民要真相。

國民黨發言人洪于茜25日於臉書表示，民進黨團輸掉表決，卻想利用席次優勢篡改議事錄內容，面對民進黨無理的杯葛，陳玉珍清楚說明，「事實不能表決，價值判斷才能表決」，議事錄是事實，有疑議可以調閱錄影帶，但無法抹滅既定事實，民進黨委員們卻在委員會仗著人數優勢，一再試圖強行以表決推翻、竄改議事錄，就是沒基礎的法治概念。

洪于茜指出，這次在衛環委員會不論是提案、表決或堅守議事錄不被篡改過程中，國民黨委員皆全員出席，堅守會場力爭到底，最後迫使民進黨團通過同意成立疫苗採購調閱小組，但對於調閱小組成立的時間，則還要再度交由朝野協商，另外擇期決定，如果民進黨以拖待變，成立的時間恐怕遙遙無期。

洪于茜質疑，國民黨要求成立調閱小組會帶來什麼風險？擔憂立委們將資訊外洩的疑慮合理嗎？疫苗採購到底有什麼不可告人的內幕？民進黨立委寧願自失監督之責，也要逃避成立調閱小組。

洪于茜批評，民進黨常影射國民黨取得疫苗價格資訊後，可能洩漏給中國大陸，但疫苗價格在國際民主國家大多公開，例如歐盟購買BNT疫苗價格為15.5歐元、美國政府採購ＢＮＴ為兩劑39美元，為什麼我國採購價格要秘密？民進黨說保密協議不能監督，如果真的要保密，立法院可採「秘密會議」形式，讓各黨委員皆可參與監督。

衛福部長陳時中日前在政論節目表示，調閱合約只是證明台灣一定比別人貴，但是都簽約，現在反悔也來不及。對此，洪于茜認為，成立調閱小組的目的就是要釐清真相，不讓全民成為疫苗採購的冤大頭，黑箱作業對於解決問題無濟於事。

洪于茜再指，網路投票部分，有高達86％網友認為應該成立疫苗採購調閱小組接受國會監督，政府要向國人揭露疫苗採購資訊，民進黨團書記長羅致政說，調閱小組成立的時間還要再朝野協商，就來看屆時民進黨還會再用什麼樣的藉口或手段阻止國會議員進行監督。