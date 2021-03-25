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竹聯幫地虎堂主吳金虎「栽贓勞力士」被偷！嗆：你知道我什麼身分

我們想讓你知道…裁判字號：臺灣彰化地方法院 109 年訴字第 622 號刑事判決 裁判日期：民國 110 年 03 月 17 日 裁判案由：違反組織犯罪防制條例等 臺灣彰化地方法院刑事判決　　　　　　　109年度訴字第622號

▲竹聯幫地虎堂主吳金虎再因恐嚇取財被判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲竹聯幫地虎堂主吳金虎再因恐嚇取財被判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

竹聯幫地虎堂主吳金虎(49歲)，在台中住處找有線公司裝設機上盒，事後卻說一只價值近百萬元的勞力士被第四台員工偷走，還恫稱：「我跟你講，你要知道我什麼身分喔，黑白兩道絕對會找你！」被彰化地院依恐嚇取財、恐嚇危害安全等罪，分別判處6月、4月徒刑，合併執行9月，可易科罰金。

吳金虎經常利用「竹聯幫地虎堂堂主、中華統一促進黨主委」背景身分進行暴力討債，並用「自己很有名、黑白兩道吃很開」等語，讓債務人心生畏懼，不僅過去10年被警方逮捕多次，2018年8月羈押期滿後，帶3、40名小弟圍毆想要脫離幫派的成員，更在日前大甲媽祖遶境到彰化時，與當地角頭發生大亂鬥。2019年4月29、30日刑事局中部打擊犯罪中心執行拘提及搜索，共查獲吳金虎等7人到案，全案訊後依《違反組織犯罪防制條例》等移送。

▲竹聯幫地虎堂主吳金虎再因恐嚇取財被判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲2019年白狼張安樂抬轎吳金虎也在旁。（圖／翻攝自大甲媽祖鎮瀾宮）

吳金虎除了唬爛百萬勞力表遭竊外，友人投資33萬元要與他合開酒吧，但酒吧一直都沒開成，後來友人向他借8萬元，事後吳便在友人的住家及網路社群發簡訊「很快的，黑白兩道都會認識你的，恭喜你，你會很出名。最後的告知」「5點以後...保證會讓你很開心..哈哈..等語」，讓友人心生畏懼，但吳金虎辯稱，沒有投資酒吧33萬元的事情，他也是遭友人騙錢。

彰化地院法官日前審結，吳金虎以虛構別人偷竊手錶，恐嚇取財未遂，又對被害人出言恐嚇；與友人有投資或借款的債務糾紛，恫嚇索取債權，造成恐懼心理壓力，審酌吳金虎已有多次前科，但並無悔過之心，依法加重如上其刑，全案可上訴。

▲竹聯幫地虎堂主吳金虎再因恐嚇取財被判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲竹聯幫地虎堂主吳金虎再因恐嚇取財被判刑。（圖／ETtoday資料照）

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