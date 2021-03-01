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社會 社會焦點 保障人權

高雄男買勞力士上演假抽菸真偷竊　當鋪銷贓「15萬打對折」脫手

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警方破獲一起銀樓竊案，事發在26日中午，三民第一分局長明派出所接獲民眾報案，指出銀樓遭到不明人士佯稱購買手錶，卻趁店家不注意將一只價值15萬的勞力士錶偷走，遭竊的業者說，這名竊賊很狡猾在購物過程中表示自己要抽菸多次頻繁地進出銀樓，最後趁人不注意拿走一隻錶騎車逃逸，警方調閱監視器鎖定嫌犯的車牌後，在2天內火速將人逮補。

▲▼ 高雄警方破獲一起銀樓竊案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子趁銀樓業者不注意，轉身（黑衣者）離開騎乘摩托車逃逸。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，受害的銀樓表示，這名52歲的戴姓竊賊假藉購買2只勞力士手錶，讓業者不疑有他，取出其中一只勞力士讓他試戴，但這名戴姓男子在試戴的過程中不斷表示要抽煙，多次的進出銀樓，之後更趁店家不注意，再次佯稱外出抽菸，實則騎車逃逸，犯案過程全被店家裝的監視器拍下，警方事後組成專案小組，依據戴嫌的逃亡路線調閱監視器，鎖定他所騎乘的車輛，2天內火速逮人，依竊盜罪嫌移送。

▲▼ 高雄警方破獲一起銀樓竊案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方鎖定竊賊行蹤，兩天內將人逮補歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方說，戴嫌偷走的一只勞力士市價約15萬元，但他急著脫手，只在左營區一家當鋪典當7萬元、換現金，警方逮補他時，多數的錢已經花完，僅剩下3456元。三民一分局呼籲，銀樓、彩券行、加油站、金融機構等人潮易聚集之處所，須多加留意可疑人士上門，利用天色昏暗、店內人少大膽行搶、行竊，建議開啟室內電燈或門口加裝人體感應照明燈，增加宵小犯案時間與困難度，才不易使犯嫌有機可趁。

▲▼ 高雄警方破獲一起銀樓竊案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子犯案後騎乘粉紅色摩托車逃逸。（圖／記者黃子倩翻攝）

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