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嘉義市YouBike前30分鐘免費延至6月　總站數將擴增達100站

▲嘉義市YouBike 2.0 前30分鐘免費優惠延長至110年6月。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市引進YouBike 頗受好評。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公共自行車YouBike 2.0自2020年12月中啟用至今，已成為受市民歡迎之交通工具，因騎乘次數不斷上升，且現為初期建置階段，為鼓勵民眾減少私有運具使用，嘉義市政府宣布嘉義市YouBike 2.0前30分鐘免費騎乘優惠延長到6月30日，並搭配市區電動公車持電子票證免費搭乘優惠，鼓勵民眾多利用公共運輸。

交通處長鄭君健指出，截至3月中已完成83租賃站建置，全數750輛自行車亦已投入營運，後續本府將持續建置，預計總站數將達100站，市區3條電動公車路線加上公共自行車系統，使嘉義市暢行交通，讓民眾及遊客來嘉更便利。

▲嘉義市YouBike 2.0 前30分鐘免費優惠延長至110年6月。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市YouBike 2.0 前30分鐘免費優惠延長至110年6月。（圖／嘉義市政府提供）

根據微笑單車公司營運資料顯示，每日平均約有3400人次使用，假日平均更高達5200人次，截至3月21日已逾28萬人次使用，平均週轉率為6轉，且持續成長中。另根據營運資料顯示，以週間而言星期六、日較高；以時段而言，則以16時至20時為最多，熱門場站則以中山路及垂楊路沿線站點租賃次數較高，可見不只是下班、下課之後交通轉乘需求，假日觀光接駁使用比例也相當高。

市府交通處提醒民眾，騎乘前應先註冊會員及綁電子票證或信用卡，騎乘時亦應注意安全，遵守自行車行車安全守則，不任意停車或雙載，大家一起來維護用路人安全，租賃車輛期間若有任何問題可撥打客服專線：0800-372-618或02-2949222，詳細租賃站位置及車輛資訊可至「愛嘉義」APP查詢。

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