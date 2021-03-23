把YouBike當飛輪騎！3國中妹低頭「認真空踩」　網急喊：會壞掉

▲國中生坐在腳踏車上空踩。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

多處街道都有設置YouBike，不過卻有民眾濫用這樣的方便，稍早就有網友發文表示，有3名高中生居然將YouBike當成飛輪在踩，讓他當場看傻。照片曝光後，立刻掀起熱議，有網友就回應，「飛輪bike」、「YouBike會壞掉」、「學生們真的很JASONS喔」。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示，「把YouBike當World Gym（健身房）騎的國中生。」從他PO出的照片可以見得，這3名國中女生似乎沒有租借YouBike，但卻坐在上頭「空踩」，把腳踏車當成健身器材「飛輪」。

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照片曝光後，不少網友都回應，「前面是教練嗎」、「同學們，上飛輪課啦」、「那個停車架會壞掉」、「下來啦！車架會裂」、「免費健身」、「這樣車架會壞掉吧」、「整個城市都是你的飛輪教室」。

▲YouBike不能空踩。（圖／翻攝自Facebook／YouBike大台北粉絲團）

事實上，這類事件並非第一次發生，YouBike公司曾表示，「YouBike公共自行車是基於公共運輸政策所生，且基於市區短程接駁使用所設計，並非健身運動器材，亦不適合以踩踏飛輪之方式使用」，若將車子當成健身器材，坐在上頭空踩，容易使腳架變形，嚴重的話還會從焊接點斷裂，相當危險。

此外，臉書粉專「YouBike大台北粉絲團」也曾呼籲民眾，千萬別把YouBike當飛輪使用，腳踏車「沒有健身功能，亦有可能導致車體受損呦！」