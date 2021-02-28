嘉義男開車撞傷警！遭轟3槍射中後腦　手術進度、彈痕位置曝

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義市一名28歲劉姓毒品通緝犯被包圍，竟開車衝撞員警釀1傷，讓警方連開3槍制止，其中一發子彈射中後腦，經開刀取出後，生命跡象穩定。另外，警方還在車上起出大麻、安非他命等毒品。

27日下午3時多，3名騎警用機車的巡邏員警，在嘉義市民族路發現一輛行跡可疑的休旅車，沒想到一靠近就聞到濃濃異味，於是要求車上3人下車，其中游姓和許姓男子配合。但坐在副駕駛座的劉男，卻趁機跨到駕駛座，發動引擎撞傷侯姓警員，讓一旁的黃姓警員情急之下連開3槍。

▲▼警方將劉姓通緝犯拖下車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼警方發現劉嫌受傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

而開車逃逸的劉男在巷口右轉，突然失控撞向一旁廚具店，被警方拖下車，整個人昏迷不醒、頭部流血，送醫急救。嘉義市消防局東區分隊隊員蔡宗穎表示，傷者頭部有約1公分的撕裂傷，侯員則是右小腿擦傷。同時警方在車上起出大麻、安非他命等毒品。警方事後勘查車身發現，左前車門和後車窗各有一彈痕。

經檢查劉男後腦中彈，《自由時報》報導，已開刀取出顱內子彈，生命跡象穩定。至於毒品部分，游男、許男供稱是劉嫌所有，詳細案情還有待警方進一步釐清。

▲▼劉嫌被送醫急救生命跡象穩定。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼劉嫌開車衝撞員警，中彈後撞上一旁店家才停下。（圖／記者翁伊森翻攝）