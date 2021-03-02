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重摔YouBike大玩碰碰車！屁孩「輪胎當跳床」魔性狂笑：爽死了

記者曾筠淇／綜合報導

又有屁孩搞破壞！近日網路上瘋傳「屁孩破壞YouBike」的影片，從畫面可以見得，穿短褲的男生先是故意將腳踏車往前扔，接著又高舉往下摔，而後更是直接站上輪胎狂跳，讓人看傻眼。影片曝光後，不少網友都怒轟，「教育失敗」、「做壞事還錄影，想不通應該是想紅」。

一名男網友在「爆料公社二社」上轉貼IG的限時動態並發文直呼，「3個小屁孩在破壞YouBike！」從第一段限時的畫面可見，穿著短褲的男生起初雙手拉著腳踏車往前衝，接著便忽然放手，將車子往外甩了出去。

而第二段限時，短褲弟更是直接舉起腳踏車，由上往下重摔；同行的另個男生則是騎著腳踏車，好似在玩碰碰車般，直直的衝向另台腳踏車，完全沒減速。最後一則影片也很誇張，短褲弟面對著鏡頭，雙腳踩在輪胎上，連續彈跳5下才滿意的站回平地，而同行的男生還將另台腳踏車重摔在地，彷彿在為「這段表演」做完美Ending。

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▲▼屁孩高舉UBike往下摔！短褲弟「把輪胎當跳床」魔性狂笑：爽死了（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲屁孩行徑讓不少人看傻眼！（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

三段影片自始至終都不斷傳出魔性笑聲，且到了最末，還有其中一個屁孩大喊「爽死了」，誇張行徑讓不少人全看傻眼。不過，記者實際查詢該IG帳號後，發現三段限時動態均已刪除。

不少網友看完影片後，紛紛留言直呼，「家教不好」、「是YouBike帶壞我的小孩子的！我的小孩子是很善良的」、「好棒棒的屁孩，爸媽完蛋了」、「超屁」、「家財萬貫喔？可以求償多點」、「家裡一定沒地方發洩，找腳踏車出氣」、「YouBike實名登記的，你當微笑單車公司吃素的啊」、「超憨」。

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