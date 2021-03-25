【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

圖、文／聯華食品提供

現代人人手一支手機，網紅、社群當道，許多年輕人嚮往著在網路世代發揮光芒及影響力，而瀏覽各大社群，討論著網路瘋傳的訊息更是現代人的日常，尤其是從小生活在網路中的z世代族群，在任何人皆為自媒體的狀態下，必須在忠於自我與迎合社會中拉扯，反而讓「做自己」的生活態度需要更多的堅持，根據調查，這些25歲以下的年輕人敢厭世敢耍廢、敢自信做自己，國民零食可樂果為鼓勵年輕人，特別邀請在新世代眼中超「real」的新一代男神瘦子 E.SO作為代言人，鼓勵大家闖出自己的天空，做自己想做的事！

聯華食品旗下品牌可樂果在今年邁入50週年，身為台灣最具代表性的零食品牌，為此帶來全新品牌主張「It’s My Way」！可樂果鼓勵年輕人，用自己的觀點，去對世界萬物抱持著獨特的見解；用台式思維，讓日常元素有更多創新的做法。台灣尚酥、擁有獨特螺旋造型的可樂果，永遠欣賞你充滿台灣原味的獨特姿態！

即日起至2021年6月30日，凡購買可樂果全系列任一產品，加入可樂果官方LINE帳號並登錄發票，即有機會抽中萬元現金，還可集點加購50週年限定好禮！

豪禮第一重：萬元現金週週抽｜首獎：10,000元（50名）貳獎：可樂果產品乙箱（50名）

豪禮第二重：集點加購 可樂果X plain-me潮流單品（數量有限，換完為止！）



