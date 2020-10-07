網購取貨飄「蒜香味」！他打開見「可樂果包裝袋」傻眼...賣家：有洗過

▲網路商家用可樂果包裝袋裝貨。（圖／爆怨公社）

圖文／CTWANT

網路購物超方便！許多人也紛紛靠網購做起小生意，在各大拍賣平台買賣，就算買家的住宅沒有管理員簽收，也能到便利商店取貨，相當方便。不過，一名買家取貨時超傻眼，因為物品的包裝袋竟是「可樂果」的袋子，讓她大嘆：「覺得我的商品會充滿蒜香味！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文「請問這是不是有點環保過頭了」，原來她在網路上買的貨品，包裝袋因為太過離奇，讓她忍不住拍照PO網，其中一個是用「一次性便當盒」包住商品，外層再纏上透明膠帶。另一個竟是用吃完的可樂果包裝袋！

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▲用便當紙盒裝遊戲卡片。（圖／爆怨公社，下同）

原PO忍不住嘆：「便當盒有沒有用過我是不知道，但是可樂果你不要跟我說沒用過。我還沒開，但已經覺得我的商品會充滿蒜香味了！」期待多日的商品到貨，明明不是可樂果，但卻有可樂果的氣味，不知餘味會繞樑多久呢！原PO坦言，寧可賣家用報紙包都勝過可樂果，後來打開之後的確有蒜香味，而且還有油，「但賣家是說他有洗」。

網友看後也紛紛分享自身經驗，「我拿過便當盒跟衛生棉盒裝的」、「遇過用便當盒裝肥皂的賣家」、「我收過用尿布包裹著的沐浴乳，而且是乾淨的」、「我收過人生浣腸盒裝的」、「遇過用垃圾當填充物的」、「我有過買彩妝小物，賣家用保險套盒子裝的經驗，領貨當下很尷尬」、「說不定很貼心，還有1、2顆可樂果當贈品」。

▲賣家超節儉。（圖／爆怨公社）

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