【廣編】「可樂果潮包上身　引爆ig打卡瘋」可樂果50週年超仿真後背包　限時限量搶購中

圖、文／聯華食品提供



陪伴許多人成長的台灣國民零食「可樂果」即將於明年邁入50週年，為感謝消費者多年來的支持，特別推出50週年限定「歡樂驚喜包」，內含5包經典原味可樂果及「50週年摺疊收納後背包」乙只，其仿真設計超吸睛，勢必再度引起大家ig一陣打卡潮，另外再加碼贈送2包15g全新奶焗香蔥口味，讓死忠鐵粉新舊口味一次吃得過癮。這款「歡樂驚喜包」即日起在全台家樂福上市，限量1萬份，售完為止，零食控準備好搶購一波了沒！

可樂果為慶祝熱銷50週年，特別推出限量「歡樂驚喜包」，內含5包57g經典原味及贈送2包15g奶焗香蔥新口味，最令人期待的是，驚喜包內還搭配一只「可樂果50週年摺疊收納後背包」，其超仿真的造型，收納時是一包可樂果，但展開後變成潮流後背包，兼具實用又創意的設計，無論是背在身上還是做裝飾，其吸睛程度滿分，值得可樂果的果粉們好好收藏。這款50週年限定「歡樂驚喜包」將於12月陸續於全台家樂福上市，限量1萬份，勢必掀起一波搶購潮！



為回饋消費者長期支持，除了推出50週年限定「歡樂驚喜包」，特別加碼【可樂果三喜臨門 好運金刮刮樂】活動，只要於2020年12月15日起至2021年2月28日，活動期間內購買可樂果全系列任乙件產品，於活動網頁登錄購買發票號碼，即可參加好運金刮刮樂活動，萬元獎金得主可能就是你！

