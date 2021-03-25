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力積電銅科新廠房動土開工　總統喻「半導體已成護國群山」

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

►力積電25日上午舉行的銅科新廠動土開工典禮，會場冠蓋雲集，總統蔡英文由行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花及竹科管理局長王永壯出席。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

在業界扮演舉足輕重角色的力晶積成電子製造股份有限公司，投資2780億元在銅鑼科學園區興建2座12吋晶圓廠，提供更具競爭力的晶圓代工服務；董事長黃崇仁25日邀請總統蔡英文出席新廠動土開工典禮。蔡總統嘉許台灣高科技產業供應鏈位居全球領先地位，而護國神山儼然已轉為護國群山。

總統蔡英文指出，台灣的半導體領先全球，她現在看到的不只是護國神山，而是「護國群山」儼然成形，這是台灣繼防疫成功之後，再度成為全球焦點，而產業界上下游聯手合作將成為最堅強的實力，近來不論海外來台投資，台商返台，抑或本土廠商加碼，都顯示對政府深具信心。力積電投入生產後，不但帶給地方優質的就業機會，也會帶動產業發展，政府會持續全力支持產業。

力積電董事長黃崇仁表示，力晶25年前在竹科興建第一座8吋晶圓廠，歷經全球金融風暴、DRAM產業洗牌、償還巨債再到成功重組，浴火新生的開工儀式對7000員工意義重大。對於銅科新廠的經營策略，獨創以反摩爾定律，即著手改變晶圓廠承受的財務、技術和營運風險等失衡的供應鏈結構，建立利潤共享、風險分擔的合作模式，讓半導體產業永續健康發展。

►力積電25日上午舉行的銅科新廠動土開工典禮，會場冠蓋雲集，總統蔡英文由行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花及竹科管理局長王永壯出席。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲縣長徐耀昌與總統蔡英文互動密切，把握時機不時向蔡總統反映地方比較迫切需要的重大建設，希望爭取中央鼎力協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃崇仁數度感謝蔡英文政府與縣長徐耀昌帶領的縣府團隊，積極提供各項必要的協助，促成力積電順利在銅科投資設廠，新廠設計也採最高規格標準，廢水回收率超過85％，並規畫生產綠電等；預定自2023年起分期投產，在竹苗地區增加3000多個優質工作機會，滿載時年產值逾600億元，將開創反摩爾定律的半導體產業新局。

縣長徐耀昌表示，縣府團隊的工商發展處、工策會與相關社團，都高度重視招商引資，只要有廠商要到苗栗投資，會立即啟動一條鞭且最具效率的服務機制，他對廠商天天在跟時間賽跑的心境感同身受，也因為縣府態度積極才及時把力積電留在銅科；新廠2022年底至2023年間啟用後，可提供逾3600個工作機會，同時帶動周邊和協力廠商發展。

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►力積電砸2780億元銅鑼廠動土　2023年啟用總產能10萬片

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力積電蔡英文動土典禮

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