環時總編諷「台灣空軍紙糊的」　王世堅嗆：卑劣、沒有人道

▲台北市議員王世堅質詢。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣兩架F5E於訓練時發生擦撞，造成一飛官殉職，另一名飛官仍失聯中。然而，《環球時報》總編輯胡錫進卻在微博發文嘲諷「整個台灣空軍不會是紙糊的吧？」引來國人憤慨，民進黨台北市議員王世堅也怒嗆「卑劣、沒有人道」。

王世堅在政論節目《新聞面對面》中表示，F5E戰機擦撞墜毀，台灣全體國民對此哀悼，但中共不要幸災樂禍！他痛罵，中共自己摔了這麼多戰鬥機、戰鬥直升機，我們台灣基於人道精神完全沒有嘲諷過，即便中國是敵軍，但發生意外時秉持人道精神我們不會去嘲諷。

王世堅痛批，中共不但卑劣而且沒有人道！只要有胡錫進，中共趨於敗亡！民進黨立委范雲日前也大罵胡錫進「垃圾」，這是效忠中共的報紙總編輯的發言，冷血、殘忍、沒有人性；「不知道那些喜歡拿胡錫進話語來恐嚇台灣人民的政客，你還同意胡錫進的說法嗎？」

胡錫進22日在微博發文，「整個台灣空軍不會是紙糊的吧？這麼不經折騰，這還沒打仗呢」，甚至還嘲諷，台灣這麼小的空軍規模墜機未免也太勤了，「飛行員的個人遭遇非常值得人道主義同情。台軍的使命完全屬於不可承受之重，是民進黨當局害了這些年輕的軍人。」