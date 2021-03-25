政院拍板組改　增設數位發展部、科技部改為國家科學及技術委員會

▲行政院會會後記者會，發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院積極推動組織改造，25日推動首波組改，通過國防部、科技部、數位發展部暨所屬3級機關等組織法草案，共16項法案，增設「數位發展部」、科技部改為「國家科學及技術委員會」，以及國防部設置「防衛後備動員署」。院會通過後，相關法案將送進立法院審議。

行政院25日院會通過組改相關草案。院長蘇貞昌表示，今天通過的組改法案，攸關組織效能、產業發展、國力提升、國家安全，這也是總統蔡英文所揭示，邁向國家數位轉型、強化國家科技發展，以及提升後備戰力所需的重要法案。

其中「數位發展部」是社會各界期盼已久，也是一直以來許多立法委員關切政府應該優先成立的專責機關。未來該部將會整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源運用等，並有擴增些許前瞻型任務，期待利用此次組織調整，加速促進國家數位轉型，並做好相關資通安全維護工作。

另外，為推動後備動員制度改革、建構後備動員合一及跨部會整合體制，蘇貞昌表示，未來將新設「國防部後備動員署」，統合並提升動員整訓及調度量能，讓平時與戰時可以無縫接軌，維持國家戰力。

針對此次組改，人事總處人事長施仁傑表示，台灣面對國家安全跟產業發展新的環境跟需求，因此成立數位發展部。另外，未來科技議題會越來越重要，為使國家科技發展更有整體策略跟配置更有效率，決定把科技部改成國家科學及技術委員會。

施人傑說，數位發展部函括傳播、通訊、電信、網路以及資安、資訊等，5大領域的議題都跟數位相關，但相關業務散落在不同部會主管，如通傳會、交通部、經濟部、國發會、政院資安處，經過很綿密的盤整，把各部會跟數位發展相關的部門集合在一起變成數位發展部。

施人傑強調，成立數位發展部還會做前瞻決策，讓台灣能夠面向國家數位轉型，「以全球來講，成立數位發展部算是很前瞻的國家」，數位發展部下特別另設資通安全署，做資安的部分，並成立行政法人資通安全研究院，做技術協助、智庫研究。原有NCC跟交通部的相關財團法人移轉給數位發展部主管。

至於國防部設置防衛後備動員署，施人傑說，主要是基於全民動員、後備部隊整訓的需求，由國防部本身的全民防衛動員室跟後備指揮部、參謀本部相關業務，移到新成立的防衛後備動員署。