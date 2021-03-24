行政院年底完成首波組改　增設「數位發展部」、國防部多了動員署

▲行政院將啟動組織改造，首波規劃數位發展部等。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院推動組織改造，預計分2階段進行，首波將增設「數位發展部」、科技部改制「國家科學與技術委員會」及國防部「後備動員署」，預計最快3月底送行政院會通過，盼能在本會期完成相關修法。

政院表示，為落實總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力的政策目標，25日院會將提案討論增設數位發展部等相關組織調整法案，將增設數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能之「國家科學及技術委員會」，並另設國防部「防衛後備動員署」以應國家之需。

據了解，數位發展部將整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播五大業務，以統一事權、整體規劃數位發展推動相關資源，並扮演「國家數位發展領航者」角色。

未來「數位發展部」將肩負統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎工程及環境整備，以及資通安全、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

至於新部會的人事、預算，政院表示，原則上暫不增加新設立部會的人事、預算，一旦立院通過組改法，3個月內就會掛牌，目標今年底前完成首波組改。