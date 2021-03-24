4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

▲政院明修法，未來4人以下為型公司也需納保。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院25日院會預定通過「勞工職業災害保險及保護法草案」，將4人以下微型公司納入強制加保範圍。此外，草案也增加醫療、傷病、死亡或失能的給付，投保薪資上限提高到7.28萬元、下限則比照基本工資，失能程度按月薪比例給發，以「完全失能」為例，可領平均月投保薪資的70%。

勞動部25日將在行政院會提報「勞工職業災害保險及保護法草案」，法案整合現行勞動相關法令，擴大納保範圍，提升各項給付水準，並加強職業災害預防及職業災害勞工之重建，建構完善保障制度。根據勞動部估計，總受惠人數高達1087萬人。

根據草案內容，雇主若未替勞工投保，將開罰2到10萬元。另外，勞動部原規畫雇主若未投保而致勞工遭遇職災申請給付，可處罰10萬到300萬元不等並可連續開罰，但政院審查通後刪除該條文，改以行政罰向雇主催討。

至於雇主比較在意的職災保險費部分，確定是由雇主全額負擔，不會增加受僱勞工保費負擔。保險費率前3年則維持現行費率0.21％不調整，第4年再視實際情況精算。

另外，草案除了明定4人以下微型公司納入強制加保範圍外，也增加未來勞工醫療、傷病、死亡或失能的給付。以傷病給付為例，現行給付第1年為平均月投保薪資的70％、第2年為50％，未來將提高為2年均為平均月投保薪資70％。

在失能年金方面，現行採年資為計算基礎，年資較低者，只能請領基本保障金額；草案除了刪除年資規定外，對於失能程度按月薪比例給發也做出規範，總共分為三類，包括：「完全失能」平均月投保薪資的70％、「嚴重失能」50％、「部分失能」20％。

至於遺屬年金部分，現行以年資為計算基礎，草案則改為以月投保薪資50％發給。