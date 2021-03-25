防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

▲高雄地檢署、橋頭地檢署聯合召開會議，針對毒品再犯建立連繫平台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄地檢署、橋頭地檢署為因應毒品危害防制條例、毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準於近期修正，23日於高雄地方法院聯合召開「110年第1次毒品再犯防制聯繫平台會議」，由高雄地檢署檢察長莊榮松與橋頭地檢署檢察長洪信旭率領同仁與會，並邀請高雄市政府毒品防制局局長林瑩蓉、高雄市政府警察局少年警察隊隊長王春生、大高雄各醫療院所及非政府組織等共襄盛舉。

▲高雄地檢署檢察長莊榮松 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄地檢署檢察長莊榮松表示，本署自107年度申請毒品防制基金，對毒品再犯防制投入大量心力，執行成效有目共睹，亦感謝各機關鼎力相助，因應毒品相關法規近期修正，本署設立毒品再犯防制聯繫平台，並設置專責聯繫人員，有效加速各機關機構平台成員之溝通聯繫，期能使戒癮者在更緊密且多方的聯繫網絡中全面戒除毒癮、避免再犯。

橋頭地檢署檢察長洪信旭表示，橋頭地檢署跟隨高雄地檢署之腳步，於2020年8月試辦針對毒品戒癮者的多元處遇方案，此次設立毒品再犯防制聯繫平台，期能藉由平台，與網絡內各成員加強合作，取得預防毒品再犯之良好成效，橋頭地檢署亦會依此次會議的討論，全力配合毒品再犯防制聯繫平台之業務執行。

▲高雄長庚紀念醫院醫師蔡孟璋。（圖／記者許宥孺翻攝）

會議中，高雄地檢署針對毒品再犯防制，提出緩起訴處分附命戒癮治療相應措施及修正之各類表單，並與醫療院所就目前毒品戒癮治療醫療端所面臨之執行問題進行充分討論。會議主要針對毒品再犯防制聯繫平台之合作機制，凝聚相當的共識，並協調戒癮治療各部分的流程及建立標準，強化戒癮治療之效能，減少毒品再犯，逐步邁向無毒家園。

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