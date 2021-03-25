安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

▲大陸本土運動品牌安踏。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸運動品牌安踏昨（24）日宣布將退出良好棉花發展協會（BCI）後，今（25）日在港股一開盤便表現亮眼，資金大量湧入，推升股價持續上漲。截至中午12時，安踏體育成交量達到16.86億港元，已超上個交易日全天成交額。此外，大陸特步、李寧等本土運動品牌在港股也開出紅盤，漲幅分別為4.54％及9.75％。

▲大陸本土運動品牌安踏宣布退出BCI，港股開盤後湧入資金大漲7.7%。（圖／翻攝東方財富網）

《環球網》報導，安踏於2019年成為瑞士良好棉花發展協會（BCI）的會員，但安踏在公告中稱，與BCI的合作純粹是從全球和地區的環境保護角度出發。安踏表示，公司一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，其中包括新疆棉花，未來也將繼續採購和使用中國棉。

據了解，安踏在H&M遭爆出抵制新疆棉花後，隨即發出聲明強調，「我們注意到了近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，我們正在啓動相關程序，退出該組織。」

▲大陸本土運動品牌李寧。（圖／CFP）

由於BCI組織旗下會員包括多數全球知名運動品牌，包含NIKE及adidas等廠商也成為大陸網民圍剿對象，連帶使得大陸本土運動品牌獲得發揮空間，在25日的港股紛紛開出紅盤，代表大量熱錢湧入，也讓外界認為是不少愛國人士對BCI的反擊。

