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Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝　駕駛緊抱黑柴驚逃

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市安南區安明路25日上午發生一起車禍事故，一台行駛於外側車道的白色Mini cooper因內側車道的聯結車變換車道不慎引發擦撞，造成Mini cooper失控掉入一旁的大圳溝中，駕駛與乘客緊急抱著愛犬在車頂上等待救援，所幸兩人僅受到輕傷並無大礙。而肇事的聯結車在發生擦撞後，僅停在路旁未下車察看就隨即離去，而警方也根據後方車輛行車紀錄器循線找到肇事司機，傳訊肇事司機到案說明以釐清案情與肇責。

▲台南安明區發生曳引車與白色轎車擦撞意外。（圖／記者林悅攝）

▲台南安明區25日上午發生曳引車與白色轎車擦撞意外。（圖／記者林悅翻攝）

台南市安明區安明路25日發生一起車禍意外，駕駛白色Mini cooper小客車的52歲李姓男子，由安明路一段快車道北向行駛。一旁內側車道的聯結車卻在變換車道時，未與一旁李男所駕駛的小客車保持距離，發生擦撞事故，使得小客車當場失去控制，衝破水泥護欄掉進一旁的大圳溝中，駕駛與乘客緊急抱著愛犬站在車頂上等待救援，所幸2人僅肢體多處擦挫傷，並無性命危險。

根據警方調閱後方行車紀錄器顯示，聯結車司機在事故當下雖然有停在路邊，但旋即離開，南警三分局也循線找到肇事司機，傳訊肇逃司機到案說明以釐清案情與肇責。南警三分局則向民眾呼籲，希望民眾在變換車道時應多加注意，不任意變換車道及打方向燈，以降低交通事故的發生。

▲台南mini cooper擦撞聯結車衝進大圳溝。（圖／東森新聞）

▲▼台南mini cooper擦撞聯結車衝進大圳溝，駕駛緊抱黑柴逃生。（圖／東森新聞）

▲台南安明區發生曳引車與白色轎車擦撞意外。（圖／記者林悅攝）

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