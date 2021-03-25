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帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

▲▼ 帛琉企業家惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自臉書）

▲ 帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自臉書）

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷訪問團將在28日至4月1日來台進行工作訪問，推動「台帛旅遊泡泡」。根據訪團的行程，預計29日舉行國際記者會，並與行政院長蘇貞昌晚宴，30日拜會總統蔡英文，也會參訪南部企業。

惠恕仁訪問團預計28日下午4時飛抵桃園國際機場，隔天（29日）一早便前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，同時也會接受健康檢查。當天晚上，惠恕仁會在台北晶華酒店舉辦國際記者會，屆時除了發表談話之外，也會接受各國媒體的訪問。

在國際記者會結束後，惠恕仁將與蘇貞昌進行晚宴；隨後30日上午，他將前往參訪北部相關企業，下午則入總統府拜會蔡英文，晚上也會一起共進晚餐，由於不是國是訪問，因此非國宴等級。

在31日的行程上，惠恕仁將到南部考察水產養殖業者，接著4月1日將與台灣旅客一起搭乘「旅遊泡泡」首航班機，一起返回帛琉。

外交部表示，惠恕仁伉儷訪台期間，將會晤總統蔡英文，為表示歡迎，蔡英文、蘇貞昌及外交部長吳釗燮將分別設宴款待。另外，惠恕仁將舉行訪台國際記者會，也將出席由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority, PVA）駐台辦事處舉辦的帛琉觀光宣傳活動。

外交部指出，惠恕仁希望藉由這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作。帛琉政府盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

在回程方面，外交部表示，惠恕仁預定於4月1日與「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程；而外交部也將與帛琉政府共同持續滾動式檢討「台帛旅遊泡泡」的實施情形，適時調整相關規定，以期發揮最大效益，嘉惠兩國政府與人民的福祉。

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