MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

▲MUJI中國官網明顯標註新疆棉。（圖／翻攝自MUJI官網）

記者鄭思楠／綜合報導

H&M抵制新疆棉花引起眾怒，網友深挖切割新疆棉花的還有Nike、MUJI、 UNIQLO等深受民眾喜歡的品牌。不過，MUJI中國總部今（25）日迅速澄清，「我司有在使用新疆棉！」此外，網友也發現，MUJI在大陸的網路商店使用新疆棉的衣物，都在最前端明顯標註了新疆棉，網友也笑稱「求生慾相當旺盛了」。

不過，《ETtoday新聞雲》記者查證發現，在大陸標識為「新疆棉雙重格子襯衫」在台灣官網標註為「男有機棉二重紗織襯衫 」，沒有任何新疆字眼。

據《環球時報》報導，日本共同社今年2月報導稱，MUJI、 UNIQLO等12家日本公司，擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易，其中情況最為惡劣的則是棉花產業。

▲MUJI台灣官網並沒有新疆字眼。（圖／翻攝自MUJI官網）

針對報導中提到的所謂「暫停交易」，MUJI是否有這樣的方針？MUJI中國總部25日回應《環球時報》稱，「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉。」MUJI中國總部表示，「無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。目前，MUJI官網上仍有大量新疆棉產品在售。」

此外，迅銷集團在2020年8月17日的聲明中稱，旗下品牌UNIQLO未在新疆生產任何產品，也未將產品轉包給當地面料廠或紡織廠。

北京的徐先生曾是UNIQLO的忠實客戶，他透露，此前在UNIQLO購買了很多專門標註「新疆長絨棉」的背心，大概是從去年年底左右UNIQLO開始給相關產品更換包裝，去除新疆標識，還進行了清貨甩賣，這與UNIQLO發佈公告的時間線相吻合。

目前，曾作為賣點銷售的新疆棉產品已經在UNIQLO大陸官網上難覓其踪。