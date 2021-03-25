　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

▲▼MUJI有在用新疆棉。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲MUJI中國官網明顯標註新疆棉。（圖／翻攝自MUJI官網）

記者鄭思楠／綜合報導

H&M抵制新疆棉花引起眾怒，網友深挖切割新疆棉花的還有Nike、MUJI、 UNIQLO等深受民眾喜歡的品牌。不過，MUJI中國總部今（25）日迅速澄清，「我司有在使用新疆棉！」此外，網友也發現，MUJI在大陸的網路商店使用新疆棉的衣物，都在最前端明顯標註了新疆棉，網友也笑稱「求生慾相當旺盛了」。

不過，《ETtoday新聞雲》記者查證發現，在大陸標識為「新疆棉雙重格子襯衫」在台灣官網標註為「男有機棉二重紗織襯衫 」，沒有任何新疆字眼。

據《環球時報》報導，日本共同社今年2月報導稱，MUJI、 UNIQLO等12家日本公司，擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易，其中情況最為惡劣的則是棉花產業。

▲▼MUJI有在用新疆棉。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲MUJI台灣官網並沒有新疆字眼。（圖／翻攝自MUJI官網）

針對報導中提到的所謂「暫停交易」，MUJI是否有這樣的方針？MUJI中國總部25日回應《環球時報》稱，「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉。」MUJI中國總部表示，「無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。目前，MUJI官網上仍有大量新疆棉產品在售。」

此外，迅銷集團在2020年8月17日的聲明中稱，旗下品牌UNIQLO未在新疆生產任何產品，也未將產品轉包給當地面料廠或紡織廠。

北京的徐先生曾是UNIQLO的忠實客戶，他透露，此前在UNIQLO購買了很多專門標註「新疆長絨棉」的背心，大概是從去年年底左右UNIQLO開始給相關產品更換包裝，去除新疆標識，還進行了清貨甩賣，這與UNIQLO發佈公告的時間線相吻合。

目前，曾作為賣點銷售的新疆棉產品已經在UNIQLO大陸官網上難覓其踪。

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票1、2月特別獎獎號出爐
長榮貨輪卡運河「天價賠償」誰該付？董座聲明回應
「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑
到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光　網驚：根本沙漠化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

H＆M拒買新疆棉被抵制　NIKE也被挖出「後面還有一大票品牌！」

陸網友抵制H＆M創新詞「荒謬」　官媒起底：背後還有人！

H＆M拒用新疆棉　央視轟「吃中國飯砸中國鍋」…陸全面封殺！

長髮女全裸「被逼吃垃圾」霸凌！虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

H＆M拒買新疆棉被抵制　NIKE也被挖出「後面還有一大票品牌！」

陸網友抵制H＆M創新詞「荒謬」　官媒起底：背後還有人！

H＆M拒用新疆棉　央視轟「吃中國飯砸中國鍋」…陸全面封殺！

長髮女全裸「被逼吃垃圾」霸凌！虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

跟臉一樣大！全聯阪急推3種紀念款麵包　直徑12公分每日限量30個

開季不在一軍　陳偉殷二軍投球：重要是提升狀況

長賜號不叫「長榮號」！外國網友傻傻分不清…美媒發長文解惑

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

ZARA再推「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

梅德韋傑夫登世界第二「非常讓人激動」　邁阿密網賽將遇盧彥勳

「買房選固定住戶當鄰居？」社區管委親曝經驗：真的不要承租戶

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

為什麼不能在周日投票？美共和黨參議員：會觸怒上帝！

LIVE／首例「護理師打AZ疫苗心悸過敏」　指揮中心最新說明

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

千古第一后死了200年還被「啪啪」

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

H&M拒用新疆棉　央視：吃中國飯砸中國鍋

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註使用新疆棉

陸網友抵制H&M創新詞「荒謬」 官媒起底：背後還有人！

更多熱門

相關新聞

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

瑞典快時尚品牌H&M表示將抵制新疆產品，惹怒大陸官方與民眾，不僅產品在大陸電商平台遭全面封殺，24日晚間450多間分店竟也從百度地圖上「被消失」了，已經完全搜不到任何訊息。此外，淘寶、京東、拼多多等電商平台，24日迅速下架H&M所有產品，搜尋關鍵詞，無法顯示任何商品，完全一片白。

H&M拒用新疆棉　央視：吃中國飯砸中國鍋

H&M拒用新疆棉　央視：吃中國飯砸中國鍋

H＆M抵制新疆棉激怒中網友！瑞典總部回應了

H＆M抵制新疆棉激怒中網友！瑞典總部回應了

H＆M抵制新疆棉　宋茜終止合作：抵制對中國汙名化

H＆M抵制新疆棉　宋茜終止合作：抵制對中國汙名化

一日限定　無印良品3/24結帳再85折

一日限定　無印良品3/24結帳再85折

關鍵字：

H＆M瑞典新疆棉花MUJI

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面