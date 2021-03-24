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一日限定！無印良品3／24不限金額結帳再85折　人氣休閒鞋不到600元

PChome 24h購物「MUJI 無印良品」（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物「MUJI 無印良品」3/24當天結帳再享85折。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

無印迷快把握限定折扣日！PChome 24h購物「MUJI 無印良品」今（3/24）結帳再享85折，必買攻略推薦人氣休閒鞋入手價不用600元，懶骨頭沙發可現省近千元，一次買齊最划算。東森購物ETmall「生活工場」也將推出回饋大賞5折起，同時公開前5大熱銷商品，作為購買參考指南。遠傳friDay購物則有換季收納3折起。

MUJI無印良品進駐PChome 24h購物開館，首三日吸引25～44歲客群湧入下單，以衣料服飾、生活收納、美妝保養三大品類買氣最高，平台也宣布加碼推出開幕活動，3/24當天全館不限金額結帳再享85折優惠，人氣夯品「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」不到600元、懶骨頭沙發現省近千元折扣，再享宅配直送，另有必買攻略大公開，空氣循環風扇、行動無水香氛機、男有機棉混縱橫彈性丹寧寬版褲、女法國亞麻水洗長版衫、MUJI溫和洗面乳、PP衣裝盒、棉天竺含落棉床包、即食迷你拉麵等熱銷商品，趁這波入手可以省很多，此外，線上消費還能同步享MUJI passport里程累積。

東森購物ETmall「生活工場」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物ETmall「生活工場」將於3/29起推出回饋大賞5折起。（圖／翻攝自東森購物網）

生活工場近期也有優惠活動即將展開，東森購物ETmall站上專館預計3/29～4/18推出「回饋大賞5折起」，其中推薦Los colores IV防潑水沙發床，原價9,980元，下單現省2,381元，購買樸質舒心音波水氧機也可省下1,181元，入手自然簡約生活貓跳台花台架現省891元；另根據網站銷售觀察，北歐簡約可拆洗式櫸木躺椅-藍色、超值100入鋁殼蠟燭、Natural動物餐盤-大象、湖水綠正方緩降垃圾桶12L、Flavour薰衣草薰香精油30ml，是前5大熱銷商品，打算用新風格迎接春日的人，可參考人氣夯品來滿足理想生活。此外，也有質感餐廚具、香氛等精選小物輕鬆自由配活動，可輕鬆打造生活樂趣。

遠傳friDay購物根據內部數據資料，自2月底開始至今，「換季、收納、傢俱」等居家用品關鍵字搜尋量，較前一個月同期大幅增加超過50倍，買氣成長超過3成，其中以收納類及全身穿衣鏡銷量表現最佳。進一步觀察，推測與疫情無法出國旅行有關，許多民眾更願意花費心力在居家布置、環境打造上，相關預算的平均花費也較去年同期增加超過1,000元；在選購風格上，相較前幾年的個性工業風，今年以日式簡約風格更受歡迎。即日起，網站推出居家換季，質感收納企劃3折起，搭配「春省到」活動，至4/11以前，全站消費滿額抽夏普42吋FHD液晶顯示器，APP下單再抽美國康寧鑄鐵琺瑯鍋。

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