台灣AZ疫苗開打　林佳龍喊話：願意接種疫苗建立信心

▲交通部長林佳龍表示，如果注射疫苗可讓大家更有信心，都很樂意配合。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣本周一起開始接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，行政院長蘇貞昌、衛服部長陳時中更是帶頭完成接種，為的就是建立國人對施打疫苗的信心。交通部長林佳龍今（23）日受訪表示，不會去搶打，但如果注射疫苗可讓大家更有信心，都很樂意配合。

行政院長蘇貞昌、衛服部長陳時中昨天帶頭完成AZ疫苗接種，林佳龍今被問及是否也會去接種時表示，我們都是配合指揮中心相關單位的專業判斷，對政務官來講，也願意來建立國人對於疫苗的信心，不會去搶打，但如果注射疫苗可讓大家更有信心，都很樂意配合。

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▲帛琉牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝）

另一方面，台帛旅遊泡泡即將正式啟動，外界也好奇下個旅遊泡泡會在哪。林佳龍表示，台灣帛琉旅遊泡泡即將啟動，大家都期待，可以累積更多經驗，除了帛琉之外，有些國家很積極，像是新加坡，會評估其他條件比較好的鄰近地區，希望以防疫優先的情況下，逐步開放國際出入境旅遊。

林佳龍說，疫後會先以短程旅遊為主，台灣附近旅行時間5小時左右的周邊國家跟地區，比較容易來推動。不過，他強調，這都是要根據疫情發展以及指揮中心最終決定，交通部所屬單位會做好各種規劃準備，藉由台帛泡泡旅遊綠色通道累積經驗，逐步擴大可以雙向開放的地區或城市。

泰國部分 雙方面都有接觸也很積極，一些廣告都在國際上大量行銷，泰國是以觀光為主要收入，非常重視，但防疫實施情況，都涉及到包含外交部門的接洽，會配合指揮中心做最後決定，開放親重緩急。

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