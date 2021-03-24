色男「強撲硬上」未成年少女！完事躲她家3週　母床底抓人爆氣報警

▲萊特在性侵少女後，躲在她的床底3週。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國俄亥俄20歲男子萊特（Jaret Wright）透過網路，認識了一名未成年少女。倆人初次見面後，萊特竟在她的家中性侵了她，還躲在她的床底長達3週，直到被受害人母親發現後，才讓這起性侵案曝光。

綜合美聯社與《紐約郵報》報導，萊特是在社交軟體Instagram上，認識了這名未成年少女的。根據法庭文件描述，這名男子在少女的家中與她見面後，竟將女孩壓倒在地，強迫她與自己發生性關係，還拍攝了對方的裸照。性侵得逞後，萊特在少女的房間住了3週，直到受害人母親在少女的床底下發現萊特，才讓這起性侵案曝光。

20-year-old Jaret Wright met the victim on Instagram, according to the Hamilton County Prosecutor’s Office. https://t.co/Dg6F4MWpTF — FOX19 NOW (@FOX19) March 19, 2021

少女在接受警方調查時表示，她一直都知道萊特躲在自己的床底，但母親對此並不知情。萊特目前正面臨至少3項與性侵相關的指控，而且由於他涉嫌性侵未成年少女，因此現在還在刑拘中，他的保釋金額也非常高，竟達5萬美元（約新台幣142萬元）。

案件曝光後，網路上的聲量呈兩極化，有網友認為，萊特應是受到少女的邀請才來到家中，倆人是在你情我願的情況下發生關係的，甚至有人猜測，少女與母親設下了「仙人跳」的陷阱，讓萊特受騙。不過也有網友指出，沒有一個母親願意用自己的女兒去騙人，因此「仙人跳」的說法根本荒謬，更何況萊特已滿20歲，應了解與未成年少女發生關係需承擔的法律責任。

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