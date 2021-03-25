台鐵海端事故滿月「調查還沒出爐」挨轟！鐵道局：4月中完成

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵2月23日發生海端事故，在維修期間電氣維修車不慎撞上道班工人，釀成2死1傷的悲劇。立委鄭天財表示，事發至今已滿月，台鐵局、鐵道局卻尚未調查完畢，「動作很慢」。對此，鐵道局長胡湘麟表示，調查報告將於4月中旬出爐。

立法院交通委員會今日邀請交通部次長王國材、台鐵局代理局長祁文中、鐵道局長胡湘麟等人列席報告。針對上月發生的海端事故，鄭天財表示，這是台鐵自家人的意外，想不到台鐵對於賠償金等卻也一拖再拖，甚至將責任推給檢調。

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胡湘麟表示，由於有行政程序需要辦理，因此3月10日才開始調查，預計4月中旬完成調查。鄭天財質疑，調查不需要這麼久，事情已經這麼清楚，卻還一再拖延，從剛開始誤以為是運安會要調查，到現在又是鐵道局調查，鐵道局還拖了半個月才開始動作，痛批交通部「動作很慢」。

▲交通部次長王國材。（圖／記者邱顯燁攝）

祁文中則說，關於賠償金，台鐵同仁有協助罹難家屬，之前是因為有些家屬較忙，沒有時間，只要一完成就會提報銓敘部。而專案的慰問金等就要報部核准。

交通部台鐵局通報，2月23日08:35於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次(電力維修車)撞上，有3人受傷送往關山慈濟醫院救治，事故釀成2死1傷。